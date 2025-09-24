Zeci de români care au comis infracțiuni în Marea Britanie au primit 2.000 de lire sterline și au fost expulzați sub escortă în țară. „De ce trebuie să fiu deportat?”

Zeci de români care au comis infracțiuni în Marea Britanie au fost expulzați în țară. Sursă foto: Captură video ITV News

47 de persoane care inițial au ajuns legal în Marea Britanie, dar apoi au comis infracțiuni, inclusiv furturi, infracțiuni sexuale și crime, și au fost condamnate la pedepse cu închisoarea, au fost expulzate în România, relatează postul ITV News, care a primit acces la zborul care a transportat infractorii din Regatul Unit în țara noastră, o premieră pentru jurnaliștii britanici.

Una dintre persoane a protestat zgomotos, înainte de a fi imobilizat cu cătușe și escortat către un autocar care îl transportă spre avionul care va ajunge în România. „De ce trebuie să fiu deportat?”, a strigat el. „Am greșit, am plătit pentru asta!”

Jurnaliștii britanici au precizat că nu au avut voie să spună spre ce aeroport s-a îndreptat autocarul cu cei 47 de români, numele companiei care transportă migranții sau ce contractor privat îi escortează pe parcurs.

Potrivit ITV News, zborurile de deportare decolează de mai multe ori pe săptămână din Marea Britanie. Anul trecut, peste 5.000 de infractori străini au fost expulzați, o creștere față de anul precedent.

Românii expulzați au venit legal în Marea Britanie, dar au fost scoși din țară după ce au comis unele infracțiuni grave. Majoritatea sunt bărbați și șase femei. Printre ei se numără ucigași, hoți și agresori sexuali.

Deportatea infractorilor străini, prioritate pentru Londra

După ce și-au ispășit pedepsele, sau o parte din ele, în închisorile din Regatul Unit, au fost transferați într-un centru de detenție pentru a fi expulzați.



Pentru guvernul de la Londra este o prioritate pentru a elibera închisorile supraaglomerate, unde se află aproximativ 10.000 de infractori străini.

Doi infractori străini sunt păziți de către trei persoane. Cei mai turbulenți necesită șase angajați și sunt plasați în microbuze individuale.

În total, deportarea celor 47 de români a necesitat aproape o sută de angajați în șapte autobuze. Ei au fost transportați noaptea spre aeroport pentru a reduce șansele de a fi perturbați de proteste.

Până în momentul în care ajung la ușile avionului, cei care au comis infracțiuni pe teritoriul Marii Britanii contestă expulzarea în instanță, adesea în temeiul legilor privind drepturile omului.

Trei persoane programate să fie expulzate în zborul pe care echipa ITV News se pregăteau să îl filmeze au reușit să rămână în Marea Britanie.

Infractorii deportați primesc 2.000 de lire sterline

La bordul avionului, celor expulzați li s-au înmânat carduri încărcate cu până la 2.000 de lire sterline (2.700 de dolari), încurajând și sprijinind relocarea lor în România.

Li se spune să retragă banii la aterizare. Dar pentru contribuabili, acesta nu este un zbor cu buget redus. ITV News a estimat că acest zbor de deportare a costat sute de mii de lire sterline.

Ministrul de interne al Marii Britanii, Shabana Mahmood, a declarat acordarea cardurilor încărcate cu 2.000 de lire sterline „nu dă bine”, însă „O expulzare voluntară este de fapt mai ieftină pentru contribuabilul britanic. De mult timp oferim pachete financiare ca stimulent ca oamenii să renunțe la încercările de a rămâne în țara noastră, să se îmbarce într-un zbor și să plece„, a precizat Mahmood.

Mahmood a mai spus că intenționează să „intensifice” expulzările în cadrul acordului încheiat în iulie cu Parisul, ce prevede revenirea în Franța a migranților ajunși la bordul unor mici ambarcațiuni în Regatul Unit, în schimbul trimiterii de cealaltă parte a Canalului Mânecii a unor migranți care se află în Franța și care solicită azil în Marea Britanie.

„Voi crește aceste numere și sper să spun mai multe despre asta în săptămânile următoare”, a adăugat Mahmood.

Ajunși înapoi în țară, cetățenii români, despre care ITV News spune că sunt „unii dintre cei mai periculoși indivizi ai societății”, nu au fost reținuți de către autorități, ci au fost întâmpinați de cei dragi la sosire, în timp ce „factura va fi suportată de contribuabilul britanic”. Reportajul video este disponibil și aici.