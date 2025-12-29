Zeci de școli și grădinițe au făcut achiziții directe de peste 11 milioane de lei de la firme și ONG-uri legate de actualul inspector școlar general al Bucureștiului, Florian Lixandru

Florian Lixandru, la o conferință de presă la Ministerul Educației, când acesta era secretar de stat, 25 martie 2024. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Zeci de școli și grădinițe din București au atribuit, prin achiziții directe, contracte în valoare de peste 11 milioane de lei, în perioada 2022–2025, către firme și asociații în care actualul inspector școlar general al Municipiului București, Florian Lixandru, a fost implicat direct sau care sunt deținute de foști asociați și colaboratori ai acestuia, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), scrie Edupedu.ro.

Personaj influent în învățământul preuniversitar, prin pozițiile cheie pe care le-a deținut, obținute prin numire politică, Florian Lixandru a respins orice acuzație că și-ar fi folosit influența în contractele încheiate de școli cu entitățile private în care este sau a fost implicat și a reacționat spunând că nu există un conflict de interese în ceea ce îl privește.

O parte dintre firmele și asociațiile analizate au înregistrat venituri considerabil mai mari după ce Lixandru a preluat poziția de secretar de stat la Minister, comparativ cu anii anteriori, notează sursa citată.

Florian Lixandru este actualul inspector școlar general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București și a fost secretar de stat în Ministerul Educației în șase guverne (Dăncilă, Câțu, Ciucă 1 și 2, Ciolacu 1 și 2).

Vicepreședinte PSD Sector 1 București, Lixandru are o carieră de aproape două decenii în ISMB, minister și consiliul local.

Profesor de contabilitate, Florian Lixandru este și antreprenor. A înființat de-a lungul timpului trei firme, în care a deținut și calitatea de administrator: AlfaVet SRL (actuală AlfaServ PRO SRL), Creart Music Production și Fix Consulting SRL. Toate aceste societăți au derulat sau derulează contracte cu școli și grădinițe din sistemul public de învățământ preuniversitar. În prezent, potrivit datelor de la Registrul Comerțului, Lixandru este implicat direct doar într-una dintre acestea: Fix Consulting SRL.