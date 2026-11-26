Oficiali din 34 de țări și ai UE au solicitat miercuri Rusiei să înceteze utilizarea gazelor lacrimogene pe câmpul de luptă, după ce agenția internațională de supraveghere a armelor chimice a confirmat că Ucraina a găsit urme de astfel de substanțe într-o tranșee despre care Kievul a afirmat că a fost lovit de o grenadă rusă, potrivit Reuters.

Declarația comună a fost emisă ca răspuns la un raport ucrainean distribuit celor 193 de țări membre ale Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), reunite la Haga în această săptămână.

Ucraina a afirmat că a documentat peste 14.000 de cazuri de muniții umplute cu agent de dispersare a mulțimii și substanțe chimice toxice utilizate de forțele armate ruse pe linia frontului începând din 2022.

Kievul a menționat în special un incident din septembrie 2024, când a reușit să colecteze probe după ce o dronă rusă a aruncat ceea ce a descris ca fiind o grenadă cu gaz iritant-lacrimogen într-un șanț ocupat de trupele ucrainene.

OPCW a precizat într-un comunicat că „laboratoarele desemnate”, aprobate de organismul de supraveghere, „au confirmat prezența unui agent de control al revoltelor (CS) în probele colectate la fața locului”.

Agenții de control al revoltelor, precum CS, o formă de gaz lacrimogen, sunt interziși în război. Rusia a negat utilizarea munițiilor ilegale și a acuzat Ucraina că ar face acest lucru.

„Solicităm încetarea imediată a utilizării oricăror substanțe chimice toxice și a agenților de control al revoltelor ca metodă de război în Ucraina”, au transmis într-un comunicat directorii responsabili cu neproliferarea din Marea Britanie, Franța, Germania, Japonia, Noua Zeelandă și Uniunea Europeană, dar și alții.

„Următorii pași trebuie să includă identificarea autorilor prin intermediul mecanismelor OPCW și în conformitate cu Convenția privind armele chimice”, potrivit sursei citate

Reuters a scris în luna iulie a anului trecut, pe baza concluziilor serviciilor de informații occidentale, că forțele ruse foloseau agenți de control al revoltelor pentru a-i alunga pe soldații ucraineni din tranșee și a-i scoate în câmp deschis, astfel încât să poată trage asupra lor.