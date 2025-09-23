Zeci de țări occidentale s-au oferit să ajute la tratarea pacienților din Gaza atacată de Israel

Oamenii au evacuat orașul Gaza către alte zone ale Fâșiei, 15 septembrie 2025. Credit line: Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini / AFP / Profimedia

Zeci de țări occidentale au solicitat luni redeschiderea coridorului medical între Gaza și Cisiordania ocupată de Israel, oferindu-se să furnizeze ajutor financiar și personal medical sau echipamente pentru tratarea pacienților din Gaza în Cisiordania, potrivit Reuters.

„Facem un apel ferm către Israel să restabilească coridorul medical către Cisiordania ocupată, inclusiv Ierusalimul de Est, astfel încât evacuările medicale din Gaza să poată fi reluate și pacienții să poată beneficia de tratamentul de care au nevoie urgent pe teritoriul palestinian”, au transmis țările într-un comunicat comun publicat de Canada.

Austria, Belgia, Canada, Franța, Germania, Italia, Polonia și Uniunea Europeană ca întreg se numără printre cele douăzeci și patru de semnatare ale declarației. Statele Unite nu figurează printre semnatari.

„De asemenea, solicităm Israelului să ridice restricțiile privind livrările de medicamente și echipamente medicale către Gaza”, se mai spune în comunicat.

Agențiile de ajutor umanitar au spus la sfârșitul lunii august că doar o mică parte din ajutorul necesar, inclusiv medicamente, a ajuns la populația din Gaza de când Israelul a ridicat blocada asupra ajutorului umanitar în luna mai.

Organizația Mondială a Sănătății a transmis în luna mai că sistemul de sănătate din Gaza se află într-un punct critic.

Israelul controlează tot accesul în Gaza și afirmă că permite intrarea unei cantități suficiente de ajutoare alimentare și provizii în enclavă.

Imaginile cu palestinieni înfometați, inclusiv copii, au stârnit indignare la nivel global din cauza atacului Israelului asupra Gazei, care, din octombrie 2023, a ucis zeci de mii de oameni, a strămutat întreaga populație din Gaza și a declanșat o criză alimentară.

Mai mulți experți în drepturile omului, cercetători și o anchetă a ONU afirmă că acest lucru echivalează cu un genocid.

Israelul califică acțiunile sale drept autoapărare, după atacul din octombrie 2023 al militanților palestinieni Hamas, care a ucis 1.200 de persoane și în care peste 250 au fost luate ostatice.

Unii aliați cheie ai SUA, în special Marea Britanie și Franța, s-au raliat la ONU în spatele ideii statalității palestiniene ca o cale către o soluție cu două state, în ciuda dezaprobării Washingtonului.