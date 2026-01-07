Zeci de zboruri anulate pe cel mai mare aeroport din Belgia. „Suntem conștienți că acest lucru nu este plăcut”. Situația zborurilor dinspre și spre România

Din cauza ninsorii din Belgia, miercuri au fost anulate 40 de zboruri pe aeroportul din Bruxelles: 20 de zboruri de sosire și 20 de zboruri de plecare. Aeroportul se așteaptă, de asemenea, la întârzieri pe tot parcursul zilei, scrie publicația Brussels Time.

Din cauza dezghețării aeronavelor și a dezghețării și curățării zăpezii de pe piste și căi de rulare în timpul ninsorii, aeroportul se așteaptă la întârzieri ale zborurilor pe tot parcursul zilei, potrivit site-ului său web.

„Ne așteptăm la întârzieri din cauza zăpezii, motiv pentru care zborurile au fost anulate”, a declarat Jeffrey Franssens, purtătorul de cuvânt al aeroportului, pentru The Brussels Times. „Echipele noastre sunt pregătite să dezghețe aeronavele și pistele mai târziu în cursul zilei de astăzi.”

Miercuri, puțin înainte de ora 7 dimineața, atât zborurile de plecare, cât și cele de sosire înregistrau o întârziere medie de aproape o jumătate de oră, similară cu perturbările de marți. „Suntem conștienți că acest lucru nu este plăcut, dar facem acest lucru pentru a garanta siguranța pasagerilor noștri. Și, din păcate, aceste lucruri necesită timp.”

Două zboruri din și spre România

Pe aeroportul principal din Bruxelles (Zaventem) sunt prevăzute miercuri două zboruri dinspre și către România: unul operat de Hisky și celălalt aparținând Tarom. Pe site-ul aeroportului belgian acestea apăreau programate să aterizeze la Bruxelles la timp, la ora locală 12.27 (13.27 ora României), respectiv 18.20.

Cursa Hisky Bruxelles-București este prevăzută să plece la 13.30, ora Belgiei, iar cea Tarom la ora 19.20.

Ce se întâmplă pe Charleroi

Mai puține probleme sunt pe celălalt aeroport al Bruxelles-ului, Charleroi, acolo unde cursa Wizzair de la București avea întârziere (este estimată să decoleze de la București la 12.50) și programată să plece înapoi la 14.55 (ora Belgiei). Avionul Ryanair de la Iași era și el prevăzut cu aproape jumătate de oră întârziere (12.38).