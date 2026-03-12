Zelenski vine astăzi în vizită oficială în România. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski efectuează joi, 12 martie, o vizită oficială în România, unde se va întâlni inclusiv cu omologul său de la București, Nicușor Dan, pentru consultări bilaterale pe mai multe teme. Pentru liderul de la Kiev este a doua vizită în țara noastră, după cea din octombrie 2023.

Zelenski va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, unde cei doi vor aborda inclusiv „teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor”, conform anunțului făcut miercuri de partea română.

„Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei”, a transmis Cotroceniul.

Nicușor Dan, spune Administrația Prezidențială, îi va vorbi omologului ucrainean și despre „necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă”.

„De asemenea, cei doi șefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global”, precizează comunicatul Administrației Prezidențiale.

Zelenski se întâlnește și cu Bolojan

Guvernul României a precizat că, tot joi, la Palatul Victoria, va avea loc o întrevedere oficială între premierul Ilie Bolojan și președintele Ucrainei.

„Pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european”, a declarat Guvernul.

Cea mai recentă vizită a lui Volodimir Zelenski în România data din 10 octombrie 2023, când liderul ucrainean s-a întâlnit la Cotroceni cu președintele de atunci, Klaus Iohannis, și a discutat la Guvern cu premierul de la acea vreme, Marcel Ciolacu.

Vizita de joi vine la o zi după ce autoritățile române au aprobat solicitarea Statelor Unite de a trimite în România, în contextul războiului din Iran, trupe suplimentare, avioane de realimentare și echipamente de monitorizare.

Cererea a fost aprobată întâi de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, iar apoi a primit undă verde și din partea Parlamentului, în urma unei ședințe cu scandal, în care reprezentanții opoziției au huiduit și au folosit vuvuzele, maifestându-și nemulțumirile față de propunere.