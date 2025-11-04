Zelenski, vizită pe front, la 20 de kilometri de orașul strategic asediat de ruși. Ce le-a transmis soldaților din Garda „Azov” implicați în lupte

Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu soldații ucraineni din Corpul 1 al Gărzii Naționale a Ucrainei „Azov”, a anunțat marți liderul de la Kiev.

Zelenski a vizitat un post de comandă al Corpului 1, care desfășoară o operațiune defensivă în sectorul de front de la Dobropillia împreună cu unitățile adiacente, potrivit The Kyiv Independent.

„Am ascultat rapoartele militarilor; am discutat despre situația de pe linia frontului și despre nevoile cele mai urgente. S-a acordat o atenție deosebită armelor, creșterii producției de drone și nevoilor brigăzilor”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

El le-a mulțumit soldaților pentru serviciul lor și le-a înmânat distincții de stat.

„Sunt recunoscător războinicilor pentru apărarea Ucrainei și a integrității noastre teritoriale. Aceasta este țara noastră, acesta este Estul nostru și vom face cu siguranță tot posibilul pentru a-l păstra sub controlul ucrainean”, a afirmat Zelenski.

I met with our warriors at the command post of the 1st Corps of the National Guard of Ukraine “Azov,” which is conducting a defensive operation in the Dobropillia sector together with adjacent units.



I heard reports from the military; we discussed the situation on the frontline… pic.twitter.com/1toCuW3r33 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2025

Orașul Dobropillia (Dobropillea), din regiunea estică Donețk, se află la aproximativ 20 de kilometri (12 mile) de Pokrovsk, aflat de mult timp sub asediul armatei ruse și care este un centru logistic ucrainean strategic. Trupele ruse au intrat deja în oraș și încearcă să se apropie și mai mult pentru a forța retragerea forțelor ucrainene.

Forțele ucrainene au eliberat două sate din regiunea Donețk, la aproximativ 30 de kilometri (19 mile) nord de Pokrovsk, a susținut anterior Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, pe 26 octombrie.

Raportul Statului Major General a fost publicat la aproape trei luni după ce, la începutul lui august, forțele ruse au avansat brusc 10 kilometri (6 mile) în doar câteva zile către autostrada cheie care leagă Kramatorsk și Dobropillia. După înaintarea rapidă a rușilor în zonă, forțele ucrainene susțin că au recucerit nouă sate, iar alte nouă au fost „curățate” de grupurile de sabotaj rusești, a precizat conducerea armatei ucrainene, într-o postare pe Facebook.

Mai devreme în cursul zilei de marți, Moscova a susținut că forțele sale strâng încercuirea în jurul trupelor ucrainene din orașul Pokrovsk, hub-ul pe care încearcă să-l captureze de peste un an. Ministerul Apărării de la Moscova a afirmat că soldații săi „au eliberat” 35 de clădiri de forțele ucrainene. Ministerul a mai susținut că forțele ruse strâng încercuirea și în jurul trupelor ucrainene din apropierea orașului Kupiansk, din regiunea Harkov.

DeepState, o platformă ucraineană online care cartografiază și monitorizează linia frontului pe baza imaginilor verificate din surse deschise, a arătat marți că forțele ruse au avansat mai mult în Pokrovsk și împrejurimi, deși o mare parte dintre zone sunt încă marcate cu gri, nefiind controlate ferm de niciuna dintre părți.