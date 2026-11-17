Kievul a lovit podul din Crimeea (podul Kerci), principala cale de trecere militară între Rusia și peninsula ocupată Crimeea, în atacul cu drone și rachete efectuat în cursul nopții, ca răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski.

Zelenski a precizat că atacul a reprezentat a șaptea etapă a unei operațiuni care a durat câteva săptămâni, elaborată și coordonată de serviciul de securitate SBU și de Statul Major General al armatei ucrainene, informează Reuters.

Înregistrările video și imaginile postate pe rețeaua de socializare X de către Zelenski par să arate că arcul principal al podului s-a prăbușit în Strâmtoarea Kerci, blocând navigația. Agenția internațională de presă citată menționează că nu a putut verifica imediat autenticitatea acestor imagini.

În pregătirea atacului, forțele ucrainene au distrus sistematic sistemele de apărare antiaeriană, radarele, echipamentele de război electronic și alte ținte pentru a elibera calea către pod.

Zelenski a mai afirmat că Ucraina a utilizat o gamă variată de arme pe parcursul operațiunii, inclusiv dronele „Dovbush”, „Vendetta”, „Sichen”, „MICH 2000”, „Da Vinci”, „Palianîția”, „An-197”, „Ruta” și „FP-1”, precum și rachetele de croazieră „FP-5 Flamingo” și „R-360 Neptune”.

Liderul ucrainean a afirmat că etapa finală a fost cea decisivă. Dronele „Palianîția” au lovit secțiunea rutieră a podului, în timp ce secțiunea feroviară a fost lovită de rachetele „Neptune” și de dronele „Ruta” și „FP-5”.

Zelenski a mai spus că forțele ucrainene au efectuat un atac ghidat cu precizie folosind rachete Flamingo, legătura de comunicații funcționând „fără cusur până în ultimele secunde”.

Încă de săptămâna trecută, Ucraina a afirmat că limitările de viteză impuse de Starshield, versiunea militară a sistemului de comunicații prin satelit Starlink, au împiedicat operațiunile sale cu drone.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Lovitură de ripostă

Liderul de la Kiev a punctat că atacul reprezintă un răspuns la bombardamentele rusești asupra infrastructurii civile a țării sale și a reamintit că Rusia a respins toate propunerile de încetare a focului formulate de Ucraina de mai bine de un an.

El a adăugat că forțele ruse au atacat în repetate rânduri în ultimele ore, zile și săptămâni poduri vitale pentru comunicațiile ucrainene din orașe, precum Zaporojie, Dnipro, Kiev sau Odesa, și a mulțumit atât SBU, cât și armatei și producătorilor armelor utilizate în cadrul operațiunii.

Reacția Kremlinului

Podul care leagă Crimeea de Rusia va fi reparat și va fi apoi „chiar mai bun decât înainte”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, după ce atacurile ucrainene au avariat această infrastructură majoră și de mare simbolism pentru Moscova, notează AFP.

„Va fi elaborat un plan (de reparație), un plan concret”, a afirmat Dmitri Peskov pentru ziarul rusesc Izvestia.

„De fapt, nu există nicio îndoială că podul va fi reparat și că va fi chiar mai bun decât înainte”, a adăugat el.

Atacul a avut loc loc chiar când Putin se pregătește să plece în China pentru a participa la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) – prima sa participare din 2017 – și de asemenea la o întâlnire istorică în trei cu liderii SUA, Donald Trump, și Chinei, Xi Jinping, pe care ucrainenii și europenii o privesc cu reticență.

Potrivit celor mai recente evaluări, atacul a provocat prăbuşirea arcului principal al podului rutier şi a unui fragment din partea carosabilă.

Podul strategic, cu o lungime de 19 kilometri, face legătura între Rusia continentală şi Peninsula Crimeea – anexată ilegal de Moscova de la Ucraina în 2014 – şi reprezintă o rută esenţială de aprovizionare pentru forţele ruse din sudul Ucrainei.

Ucraina consideră podul o construcţie ilegală, ridicată pe teritoriul său, şi a încercat în repetate rânduri să-l distrugă pentru a perturba aprovizionarea forţelor ruse.

Amploarea și frecvența atacurilor aeriene ucrainene au crescut tot mai mult în ultima perioadă, pe măsură ce Rusia și-a intensificat propria campanie cu drone și rachete într-un război crunt de uzură, ambele părți vizând infrastructura energetică și alte obiective strategice.

Atacurile au continuat în ciuda negocierilor de pace mediate de SUA la Abu Dhabi săptămâna trecută – primele din ultimele nouă luni – și a întâlnirilor separate a emisarilor SUA cu Putin și Zelenski.

Mesajul integral al lui Zelenski