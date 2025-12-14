Sari direct la conținut
„Zelenski a început să promoveze războiul în loc de pace”, acuză Kremlinul într-un nou atac.

Dmitry Peskov. Credit line: Arina Antonova / Zuma Press / Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la putere cu „promisiuni de pace”, dar a început, în schimb, „să promoveze războiul”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit TASS.

„Zelenski a câştigat alegerile împotriva (n.r. preşedintelui ucrainean de atunci, Pyotr) Poroşenko, pe baza promisiunilor de pace. Dar, în loc să-şi ţină cuvântul, a continuat să încalce Acordurile de la Minsk şi să tragă de timp. A devenit clar că nimeni nu intenţiona (să pună în aplicare acordurile n.r.). El a început să promoveze războiul în loc de pace”, a declarat Peskov reporterului TV Pavel Zarubin, când a fost întrebat dacă ceea ce a spus Zelenski după câştigarea alegerilor poate fi considerat o dovadă a planurilor Kievului de a se pregăti pentru război, notează News.ro.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a adăugat că Acordurile de la Minsk erau, de fapt, un plan pus în scenă, care fusese semnat de toate părţile, inclusiv de Poroşenko.

Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este deschis dialogului, duminică, înaintea discuțiilor de la Berlin cu reprezentanții președintelui american Donald Trump și liderii europeni, potrivit AFP și Reuters. Liderul de la Kiev a mai spus că țara sa a renunțat la ambițiile de aderare, în schimbul unor garanții de securitate occidentale, ca formă de compromis pentru încheierea războiului lansat de Rusia în februarie 2022.

Decizia reprezintă o schimbare drastică de poziție pentru Ucraina, care are obiectivul de aderare menționat în constituție, și îndeplinește una dintre revendicările Rusiei.

Zelenski a spus că speră că Statele Unite vor susține o înghețare a liniei frontului din Ucraina în actuala formă.

„Cea mai corectă opțiune posibilă este să «rămânem unde suntem». Acest lucru este adevărat, pentru că este vorba despre o încetare a focului… Știu că Rusia nu vede acest lucru într-un mod pozitiv și mi-ar plăcea ca americanii să ne sprijine în această chestiune”, le-a spus președintele ucrainea reporterilor cu puțin timp înainte de a ajunge la Berlin.

