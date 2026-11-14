Zelenski acuză SpaceX-ul lui Elon Musk că nu spune adevărul despre restricțiile impuse sistemului Starshield în Ucraina

Limitările de viteză aplicate rețelei militare de sateliți afectează întregul front și par să fie o decizie „politică”, mai degrabă decât „tehnică”, susține liderul de la Kiev.

Volodimir Zelenski a declarat vineri, într-o conferință de presă susținută la Kiev, că restricțiile impuse sistemului de comunicații prin satelit Starshield, versiunea militară a rețelei Starlink a SpaceX, afectează dronele ucrainene încă de la începutul săptămânii, potrivit The Guardian.

Președintele ucrainean susține că dronele nu mai pot zbura cu viteze mai mari de 161 km pe oră deoarece conexiunea la satelit se pierde peste acest prag.

Astfel, forțele ucrainene nu mai pot intercepta dronele rusești Shahed propulsate cu reacție, iar loviturile ucrainene cu rază medie de acțiune asupra țintelor militare din teritoriile ocupate de Rusia au fost grav afectate, a explicat Zelenski.

Kievul s-a confruntat cu o problemă similară și luna trecută, când compania fondată de miliardarul Elon Musk a impus pentru prima dată o limită de viteză pe rețeaua de sateliți folosită de armata ucraineană.

SpaceX susține că nu există „nicio restricție”

Zelenski a mai spus că a cerut conducerii armatei să ridice problema atât în discuțiile cu SpaceX, cât și cu Pentagonul și Departamentul de Stat al SUA, deoarece nu a primit „nicio explicație clară” pentru limitarea operațiunilor.

Reprezentanții SpaceX le-au spus oficialilor ucraineni că nu există „nicio restricție”. Zelenski respinge însă această variantă și spune că pierderile de semnal au fost constatate pe întregul front.

„Au existat discuții cu compania la nivel instituțional. Ministerul Apărării a vorbit cu SpaceX. Au răspuns: «Nu impunem nicio restricție». Spun că este un fel de problemă tehnică. Noi nu credem că acesta este cazul”, a declarat Volodimir Zelenski.

„Întrebarea nu este dacă îi credem sau nu. Este posibil să mai existe unele verificări. Dar în fiecare zi testăm acest lucru în direcții diferite. În fiecare zi primim aceeași confirmare. Deci nu sunt cazuri izolate, sunt generalizate”, a adăugat el.

Președintele Ucrainei a mai susținut că limitarea vitezei pare să fie o decizie „politică”, mai degrabă decât „tehnică”, acuzând SpaceX că nu spune adevărul în legătură cu aceste restricții.

Legătura cu negocierile de pace

Ucraina suspectează că încetinirea sistemului este o tactică deliberată a SUA, menită să îl preseze pe Zelenski să facă concesii președintelui rus Vladimir Putin, scrie publicația britanică. O situație similară a avut loc și luna trecută, iar noile restricții au coincis cu negocierile mediate de SUA săptămâna trecută la Abu Dhabi, cu participarea reprezentanților ucraineni și ruși.

Kremlinul insistă ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas din estul țării, însă Zelenski a exclus categoric să mai cedeze teritorii „teroriștilor” ruși.

Zelenski a dezvăluit totodată că negociatorii americani Jared Kushner și Steve Witkoff l-au întrebat dacă Ucraina ar renunța la Donbas în schimbul aderării la NATO sau al unor garanții similare. Propunerea a fost însă vagă și nu părea să includă trupe americane de menținere a păcii la sol, a mai spus liderul ucrainean.