Zelenski: Armata rusă a stabilit un „anti-record dement” peste noapte / „Asta spune foarte multe”

Fabrica din Transcarpatia a unei firme americane, distrusă de lovituri rusești cu rachete. Foto: X / Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski a spus joi că armata rusă a stabilit „unul dintre anti-recordurile sale demente”, reacția președintelui ucrainean venind după ce forțele Moscovei au desfășurat un atac masiv în care a folosit peste 600 de drone și rachete.

„Au luat la țintă infrastructura civilă, clădiri rezidențiale și populația noastră”, a scris Zelenski pe rețeua socială X.

El a subliniat că mai multe rachete de croazieră au fost lansate împotriva unei fabrici din Transcarpatia a unei americane.

„Era o afacere civilă obișnuită, susținută de investiții americane, care producea articole de uz cotidian, cum ar fi mașini de cafea. Și totuși, a fost și ea ținta rușilor. Asta spune foarte multe”, a scris președintele ucrainean.

Incendiul de la această unitate nu a fost stins încă, a spus președintele ucrainean, adăugând că acolo au fost rănite 15 persoane.

„Echipele de intervenție rapidă lucrează și în multe alte regiuni, de la Zaporojie la Volînia. În total, peste noapte, 574 de drone de atac și 40 de rachete au fost lansate împotriva Ucrainei. O parte semnificativă a fost interceptată, dar, din păcate, nu toate”, a adăugat Zelenski.

„Iar rușii au efectuat acest atac ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat, ca și cum nu ar exista eforturi globale pentru a opri acest război. Acest lucru necesită o reacție. Încă nu există niciun semnal din partea Moscovei că intenționează cu adevărat să se angajeze în negocieri substanțiale și să pună capăt acestui război. Este nevoie de presiune. Sancțiuni puternice, tarife puternice. Mulțumesc tuturor celor care ajută”, a mai spus președintele ucrainean.

Last night, the Russian army set one of its insane anti-records. They targeted civilian infrastructure facilities, residential buildings, and our people.



Several cruise missiles were lobbed against an American-owned enterprise in Zakarpattia. It was a regular civilian business,… pic.twitter.com/CQLSQls4Oq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2025

Rusia a desfășurat peste noapte un „masiv” atac aerian asupra Ucrainei, în care a fost lovit inclusiv un „important producător american de electronice” din regiunea Transcarpatia, aflată la granița cu România, Ungaria și Slovacia.

În fabrica operată de Flex lucrau aproximativ 800 de oameni în tura de noapte, a declarat un angajat al fabricii pentru Kyiv Independent.

Fabrica nu produce bunuri pentru sectorul apărării, iar clădirile de acolo probabil distruse de incendiu ca urmare a atacului rus, a adăugat angajatul fabricii.