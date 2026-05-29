Zelenski avertizează că Rusia pregătește „un nou atac masiv”: „Toți partenerii noștri trebuie să știe”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri că datele serviciilor de informații arată că Rusia „pregătește un nou atac masiv”, după ce o dronă rusească de tip Geran-2 a deviat de la traseu, a intrat pe teritoriul României și s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați.

„Este important ca toți partenerii noștri să știe ce se întâmplă și că Rusia continuă să mizeze pe rachete și pe continuarea războiului, nu pe pași diplomatici”, a scris Zelenski într-o postare pe X.

Președintele ucrainean a cerut impunerea unor „sancțiuni suplimentare” pentru a crește presiunea asupra Rusiei și un sprijin mai consistent pentru consolidarea sistemelor de apărare antiaeriană ale Ucrainei, notează The Guardian.

„Am discutat despre sarcinile relevante cu ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha – ce trebuie făcut în următoarele săptămâni și ce măsuri ale partenerilor noștri pot sprijini cel mai eficient apărarea Ucrainei. Apărarea împotriva rachetelor balistice reprezintă prioritatea principală. De asemenea, pregătim propunerile noastre detaliate pentru un nou pachet de sancțiuni europene și măsuri suplimentare pentru combaterea ocolirii sancțiunilor deja existente. Le mulțumesc tuturor celor care contribuie la protejarea vieților omenești”, a mai spus liderul de la Kiev.

Zelenski a anunțat că Ucraina e gata să ajute România

„Suntem pregătiți să sprijinim România în orice mod este necesar în aceste circumstanțe”, a spus Zelenski vineri dimineață.

La summitul B9 de la București, recent, liderul ucrainean spunea, răspunzând la întrebarea HotNews, că Ucraina ne va ajuta cu expertiză în domeniul doborârii dronelor și că un acord cu țara noastră în această privință va fi semnat în curând.

„Noaptea trecută, rușii au lansat un atac deliberat asupra regiunii noastre sudice – regiunea Odesa, care se învecinează cu România. Acesta a fost încă un atac cinic asupra infrastructurii civile din orașele noastre și din apele noastre, care a vizat nave civile de transport containere”, a spus el.

„Una dintre drone – practic un echivalent al modelului „Shahed” – a lovit, de asemenea, o clădire rezidențială obișnuită din România”, a continuat președintele Ucrainei.

„Le urăm celor răniți o însănătoșire rapidă. Suntem pregătiți să sprijinim România în orice mod este necesar în aceste circumstanțe”, a mai spus Zelenski, care a insistat de asemenea asupra necesității unor sancțiuni puternice împotriva Rusiei.