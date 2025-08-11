Zelenski avertizează despre ce pregătește de fapt, „în realitate”, Putin înainte de summitul din Alaska

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat luni că Rusia își pregătește trupele pentru noi ofensive în loc să se pregătească să pună capăt războiului din Ucraina, după ce a vorbit în cursul zilei cu liderii Indiei și Arabiei Saudite, în cadrul eforturilor de mobilizare a sprijinului pentru Kiev din afara Europei, informează Reuters.

Zelenski a obținut duminică sprijinul diplomatic al Europei și al alianței NATO, pe fondul temerilor că liderii SUA și Rusiei ar putea încerca să dicteze condițiile pentru încheierea războiului care durează de trei ani și jumătate în cadrul summitului programat vineri în Alaska.

„Astăzi, serviciile de informații și comandamentul militar au prezentat un raport despre planurile lui Putin și despre ceea ce pregătește în realitate. În special, pregătiri militare. Cu siguranță nu se pregătește pentru un armistițiu și pentru sfârșitul războiului”, a declarat Zelenski, în discursul său de seară adresat națiunii.

El a adăugat, fără a da detalii, că Rusia își mută trupele pentru noi operațiuni pe teritoriul ucrainean.

„Nu există niciun semn că rușii au primit semnale să se pregătească pentru o situație postbelică”, a mai spus liderul de la Kiev.

Vladislav Voloșin, purtătorul de cuvânt al forțelor ucrainene din sectorul sudic al frontului, a declarat luni pentru Reuters că armata Moscovei mută unele dintre unitățile sale din regiunea Zaporojie în vederea efectuării unor noi atacuri.

În declarații separate făcute luni, Zelenski a spus că a vorbit cu premierul indian Narendra Modi și cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, ambii adoptând poziții diplomatice prudente față de invazia rusă din Ucraina.

India este un important cumpărător de petrol rusesc, iar Arabia Saudită s-a propus ca mediator în conflict. Zelenski a spus că a vorbit cu ambii lideri despre consolidarea poziției Kievului în cadrul oricărui proces de pace.

„Comunicarea cu liderii este practic permanentă – suntem în contact constant”, a scris el pe X. „Acum este momentul în care există o șansă reală de a obține pacea”, a adăugat Zelenski

Iar în „lunga sa conversație” cu Modi, Zelenski a precizat că au discutat și despre sancțiunile împotriva petrolului rusesc. Săptămâna trecută, Trump a impus o taxă suplimentară de 25% asupra produselor indiene, invocând importurile continue ale acestui produs de către New Delhi.

„Am subliniat că este necesar să se limiteze exportul de energie rusă, în special petrolul, pentru a reduce potențialul și capacitatea acesteia de a finanța continuarea acestui război”, a afirmat Zelenski, insistând că liderii care au „o influență tangibilă asupra Rusiei” ar trebui să acționeze.

Zelenski i-a îndemnat, de asemenea, pe aliații țării sale să mențină sancțiunile împotriva Rusiei până când Ucraina va primi garanții de securitate.

Putin a avut, de asemenea, o serie de apeluri telefonice în ultimele zile, discutând cu liderii Chinei, Indiei, Braziliei și fostelor state sovietice pentru a-i informa cu privire la contactele sale cu Statele Unite în legătură cu războiul din Ucraina.

Miercuri, Germania va convoca o reuniune online a liderilor europeni pentru a discuta despre modalitățile de a exercita presiuni asupra Rusiei, ca Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, înaintea unei convorbiri telefonice a liderilor Europei cu Trump. Se așteaptă ca Zelenski și oficialii UE și NATO să participe la această reuniune online.

Mai devreme în cursul zilei de luni, Zelenski a avertizat că orice concesie făcută Rusiei nu o va convinge să înceteze luptele în Ucraina și că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului.

„Rusia refuză să oprească uciderile și, prin urmare, nu trebuie să primească niciun fel de recompense sau beneficii”, a scris el, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

„Concesiile nu conving un ucigaș”, a adăugat Zelenski.