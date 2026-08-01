Zelenski, după marele atac asupra Kievului: A fost interceptată o singură rachetă balistică. Câte au lansat rușii

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă dimineață, după marele atac aerian rusesc de peste noapte, ce a vizat în special Kievul, că antiaeriana a interceptat o singură rachetă balistică, „pur și simplu pentru că nu există interceptori pentru sistemele Patriot”.

Ieșirea liderul ucrainean a venit după un nou atac rusesc major cu rachete, în care au murit cel puțin nouă persoane, iar alte 28 au fost rănite, printre care patru copii, potrivit primarul Kievului, Vitali Klitschko.

Zelenski a scris pe X că rușii au lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă 35 de rachete asupra Ucrainei, dintre care 27 de rachete balistice, precum și 185 de drone de atac de diferite tipuri.

Kievul a fost ținta principală, dar atacurile au lovit și regiunile Dnipro, Sumî, Harkov și Poltava, potrivit liderul ucrainean.

„A fost interceptată o singură rachetă balistică, pur și simplu pentru că nu există interceptori pentru sistemele Patriot. Și tocmai această lipsă de sisteme de interceptare a rachetelor balistice nu face decât să încurajeze Rusia să lanseze astfel de atacuri care curmă vieți omenești”, a acuzat el.

„Este esențial ca partenerii noștri să înțeleagă că aceste capacități nu sunt necesare undeva în depozite pentru scenarii ipotetice, ci aici și acum, pentru a limita și a opri războiul rus din Ucraina. Fiecare lot de sisteme de interceptare a rachetelor balistice salvează viețile poporului nostru. Iar fiecare noapte petrecută fără ele duce la mai multe victime”, a adăugat Zelenski, care a postat și imagini cu urmările atacului.

Since last night, response efforts have been underway in Kyiv and the surrounding region following Russia’s strike. There were numerous fires across the city. Seven districts were affected, and, as usual, the Russians struck ordinary residential buildings. Eighteen residential… pic.twitter.com/Fr8Jb4AEys — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2026

El a spus că au izbucnit numeroase incendii în tot orașul: „Au fost afectate șapte cartiere și, ca de obicei, rușii au lovit clădiri rezidențiale obișnuite. Au fost avariate optsprezece clădiri rezidențiale, o școală, Ambasada Lituaniei și obiective de infrastructură“.

Bilanțul atacului aerian rusesc

Forțele aeriene ucrainene au precizat pe Telegram că forțele Moscovei au lansat 220 de mijloace de atac aerian – 35 de rachete și 185 de drone de diferite tipuri:

4 rachete antinavă Zircon/Onyx

27 de rachete balistice „Iskander-M”/„S-400”

2 rachete antiradar „X-31”

2 rachete aeriene ghidate „X-59/69”

185 de drone de atac și momeală

Ucrainenii spun că antiaeriana lor a doborât/neutralizat 156 de ținte – 2 rachete și 154 de drone de diferite tipuri:

1 rachetă balistică Iskander-M/S-400;

1 rachetă aeriană ghidată „X-59/69”;

154 de drone inamice de diferite tipuri.

S-au înregistrat impacturi realizate de 4 rachete antinavale și 26 de rachete balistice, precum de 23 de drone de atac în 21 de locații, iar resturile rachetelor doborâte au căzut în 2 locații. În plus, trei rachete nu și-au atins țintele, au mai transmis forțele aeriene ucrainene.