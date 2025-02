Zelenski: Este „esențial” ca Trump să discute întâi cu Kievul și apoi cu Putin / Ucraina, pregătită să împartă resursele minerale cu SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus sâmbătă că țara sa este pregătită să-și „împartă” resursele cu SUA, după ce președintele american Donald Trump a cerut acces la resursele de metale rare (pământuri rare) ale Ucrainei în schimbul continuării ajutorului american pentru Kiev în războiul cu Rusia, și a insistat ca Trump să discute mai întâi cu el și abia apoi cu președintele rus Vladimir Putin, relatează Agerpres.

„Asta este ceea ce aș aborda cu președintele Trump: nu doar cum să punem capăt războiului, ci și cum să garantăm o securitate durabilă, o cooperare economică puternică și un viitor în care Ucraina să fie un partener strategic principal al Statelor Unite”, a scris Zelenski pe rețeaua socială X, după ce Trump a anunțat vineri că ei ar putea avea săptămâna viitoare o întâlnire la Washington.

În același mesaj, președintele ucrainean a susținut că unul dintre obiectivele Rusiei în acest război este de a obține controlul asupra resurselor minerale abundente ale Ucrainei, care sunt esențiale în fabricarea armelor moderne, precum rachete, drone și alte tehnologii.

„Dacă nu acționăm acum, aceste resurse nu vor fi folosite nu doar împotriva Ucrainei, ci ar putea fi folosite în cele din urmă împotriva SUA și împotriva Europei”, a încercat el să convingă.

Regiunile Donețk și Zaporojie, situate în estul Ucrainei și parțial ocupate de armata rusă, dețin „rezerve vaste” de minereuri rare, în timp ce regiunea centrală Dnipropetrovsk, unde trupele ruse nu au ajuns, dar se apropie de ea, are „zăcăminte masive” de minereuri feroase, iar tot în partea centrală a Ucrainei există „cele mai mari rezerve de titan din Europa”, mai afirmă Zelenski. În plus, Ucraina are și cele mai mari rezerve de uraniu de pe continent, a mai susținut președintele ucrainean.

„Le-am spus partenerilor noștri americani: investiți în Ucraina! Aduceți-vă aici companiile! Colaborați cu noi, să dezvoltăm împreună aceste resurse!”, a insistat Zelenski.

El s-a referit de asemenea la capacitatea Ucrainei de producere a energiei nucleare și la industria cărbunelui, în special exploatarea zăcămintelor de antracit în regiunile Donețk și Lugansk, ce sunt parțial ocupate de armata rusă.

I spoke with Reuters about Ukraine’s strategic resources and our cooperation with the U.S. Ukraine is open to partnerships, but our resources are not something we simply hand over—even to our closest allies. Strategic cooperation must be mutually beneficial. pic.twitter.com/zr2u1bya4w