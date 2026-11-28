Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat sâmbătă un decret care prevede restricții asupra libertății presei de a relata despre atacurile forțelor ruse asupra infrastructurii critice, potrivit AFP și The Kyiv Independent.

Decretul pentru implementarea măsurilor stabilite de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei însărcinează guvernul „să ia măsuri urgente pentru a interzice publicarea în mass-media a informațiilor referitoare la consecințele avariilor și termenele de restabilire a obiectivelor de infrastructură critică, precum și la etapele și stadiul construcției structurilor de protecție de la obiectivele de infrastructură critică din sectorul combustibililor și energiei și din sectorul utilităților publice”.

Conform decretului, măsurile au fost stabilite luna trecută, la o reuniune a consiliului de securitate.

Dmitro Litvin, consilier al lui Zelenski, a declarat sâmbătă că aplicarea restricțiilor va fi „complicată, deoarece o parte semnificativă dintre astfel de postări provin de pe canale anonime de Telegram”.

Celelalte măsuri din decret se referă la consolidarea protecției inginerești și a apărării antiaeriene, desfășurarea de sisteme de război electronic, construirea de structuri de protecție la obiectivele de infrastructură critică și dezvoltarea unor sisteme de alimentare electrică de rezervă.

În justificarea măsurilor, Consiliul a invocat „probabilitatea ridicată ca agresorul să continue să folosească tactici de lovituri aeriene masive împotriva acestor obiective”, dar și necesitatea „de a consolida protecția și apărarea obiectivelor de infrastructură critică, pentru a răspunde nevoilor urgente ale populației”.

Bombardamente ruse intense înaintea iernii

Forțele ruse intensifică bombardamentele înaintea iernii, atacând rețeaua de energie și alte obiective ucrainene de infrastructură critică, cum ar fi podurile de mari dimensiuni din Kiev.

Atacurile rusești asupra podurilor ucrainene au atins în lunile octombrie și noiembrie un nivel nemaiîntâlnit din 2022.

Începând din septembrie, infrastructura energetică a Ucrainei a suferit peste 1.000 de atacuri, iar operațiunile forțelor ruse vizează nu numai centralele electrice, ci și stațiile de transformare de înaltă tensiune și liniile de transport al energiei electrice, potrivit Centrului pentru Strategie Economică (CES).