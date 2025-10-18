Zelenski le-a dezvăluit liderilor europeni ce a discutat cu Trump. „Sunt realist”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.

Zelenski a declarat, după întrevederea cordială, că el şi Trump au discutat despre rachete cu rază lungă de acţiune, dar au decis să nu facă declaraţii pe acest subiect „pentru că Statele Unite nu doresc o escaladare”, notează News.ro.

După întâlnire, Trump a scris pe reţelele sociale, îndemnând Kievul şi Moscova să „se oprească acolo unde sunt” şi să pună capăt războiului.

Întâlnirea Trump–Zelenski a avut loc la o zi după ce Trump a vorbit la telefon cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a convenit să se întâlnească în curând în Ungaria.

Zelenski crede că folosirea rachetelor Tomahawk pentru a lovi instalaţiile petroliere şi energetice ale Rusiei ar slăbi sever economia de război a lui Putin.

Deşi Trump nu a exclus această opţiune, nu s-a arătat interesat să le furnizeze Kievului.

SUA are nevoie de rachetele Tomahawk, spune Trump

„Sper să nu fie nevoie de asta, sper să putem încheia războiul fără să ne gândim la Tomahawk-uri”, a spus preşedintele SUA, adăugând că America are nevoie de aceste arme.

Trump a spus că trimiterea rachetelor ar fi „o escaladare, dar vom discuta despre asta”.

Întrebat de BBC dacă Tomahawk-urile l-au determinat pe Putin să se întâlnească cu Trump, preşedintele american a răspuns: „Ameninţarea asta (cu rachetele – n.r.) e bună, dar ameninţarea asta există mereu.”

Liderul ucrainean a sugerat că ţara sa ar putea oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk, stârnind zâmbete şi o aprobare din cap din partea lui Trump.

Zelenski l-a felicitat, de asemenea, pe Trump pentru rolul în asigurarea primei faze a unui acord de pace în Orientul Mijlociu, sugerând că liderul american ar putea valorifica acel impuls pentru a ajuta la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Ce crede Zelenski despre Putin

După întâlnire, Zelenski a fost întrebat de un reporter dacă crede că Putin îşi doreşte un acord sau doar câştigă timp prin întâlnirea planificată cu Trump la Budapesta.

„Nu ştiu”, a spus el, adăugând că perspectiva ca Ucraina să aibă Tomahawk-uri i-a făcut pe ruşi „să se teamă, pentru că este o armă puternică”.

Întrebat dacă pleacă de la Washington mai optimist în privinţa obţinerii Tomahawk-urilor, el a replicat: „Sunt realist”.

Într-o postare pe X, Zelenski a relatat că i-a sunat pe liderii europeni pentru a le transmite detalii despre întâlnirea cu Trump, adăugând că „prioritatea principală acum este să protejăm cât mai multe vieţi, să garantăm securitatea Ucrainei şi să ne întărim pe toţi în Europa.”

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că discuţia cu liderii europeni a fost „productivă” şi a promis că „Marea Britanie va continua să trimită ajutor umanitar şi sprijin militar”.

În ultimele zile, Trump s-a arătat deschis ideii de a livra rachetele Tomahawk, deşi Putin a avertizat că un astfel de pas ar tensiona şi mai mult relaţia americano-rusă.

Ce spune Trump despre un summit trilateral

Trump a spus, joi, că s-au înregistrat „progrese mari” în timpul unei convorbiri telefonice cu Putin, cei doi convenind să aibă în curând discuţii faţă în faţă în Ungaria.

Întrebat dacă Zelenski va fi implicat în aceste discuţii, Trump a afirmat, înaintea întâlnirii, stând alături de preşedintele ucrainean, că există „animozităţi” între Putin şi Zelenski.

„Vrem să fie confortabil pentru toată lumea”, a precizat el. „Vom fi implicaţi în formulă de trei, dar s-ar putea să fie separat.” A adăugat că cei trei lideri „trebuie să se întâlnească”.

Trump a declarat că discuţia sa, prima cu Putin de la mijlocul lui august, a fost „foarte productivă”, adăugând că echipe din Washington şi Moscova se vor întâlni săptămâna viitoare.

Trump sperase ca un summit faţă în faţă, în Alaska, în august, să-l convingă pe Putin să intre în negocieri de pace cuprinzătoare pentru a pune capăt războiului, însă acea întâlnire nu a generat un progres decisiv.

Cei doi au vorbit din nou câteva zile mai târziu, când Trump a întrerupt o întâlnire cu Zelenski şi lideri europeni pentru a-l suna pe Putin.