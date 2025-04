Zelenski le cere aliaților occidentali încă zece sisteme Patriot: „Lumea liberă le are”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut vineri aliaților occidentali să furnizeze urgent sisteme suplimentare de apărare antiaeriană, subliniind că Ucraina are nevoie de încă zece baterii Patriot pentru a face față amenințărilor ruse. Apelul a fost lansat într-un mesaj video transmis din Krivoi Rog, orașul natal al președintelui, unde un atac cu rachetă al Rusiei a ucis săptămâna trecută 19 persoane, dintre care nouă copii, potrivit AFP.

„Știți că Ucraina duce lipsă de sisteme de apărare antiaeriană. Știți că sistemele Patriot pot proteja eficient împotriva amenințărilor balistice. Vă cer să vă concentrați, înainte de toate, pe apărarea aeriană a Ucrainei. Avem cu adevărat nevoie de ea. Zece sisteme Patriot – lumea liberă le are”, a declarat Zelenski.

Liderul de la Kiev le-a cerut totodată, aliaților, să avanseze în discuțiile privind o posibilă desfășurare militară care ar putea descuraja viitoare atacuri rusești după o eventuală oprire a luptelor.

„Trebuie să stabilim detalii clare privind dimensiunea, structura, desfășurarea, logistica, susținerea și echipamentul contingentului de securitate din Ucraina”, a declarat Zelenski.

Ucraina a subliniat în repetate rânduri că are nevoie de sisteme de apărare aeriană precum Patriot pentru a se proteja de atacurilor cu rachete rusești.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat vinerea trecută că Germania nu poate furniza în prezent Ucrainei noi sisteme Patriot, întrucât și Berlinul se află în așteptarea unor livrări.

România a donat un sistem de rachete sol-aer Patriot către Ucraina în luna septembrie 2024. Tot vinerea trecută, premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă România va mai primi un sistem Patriot în schimbul celui donat anul trecut, având în vedere poziţia administraţiei de la Casa Alba faţă de ajutoarele pentru Ucraina.

Ciolacu a transmis că țara noastră va primi unul nou, precizând că achiziția a fost contractată și deja plătită.

„Am contractat, am şi strâns banii. Avem toţi banii, am primit banii, deja am făcut plata. Culmea, mă bucur că ne vine un model nou”, a afirmat Marcel Ciolacu.

