Zelenski promite că oleoductul Drujba va fi reparat până la finalul lunii aprilie. Mesaj după victoria opoziției din Ungaria: „O victorie a luminii asupra întunericului”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat marți victoria opoziției în Ungaria drept „o victorie a luminii asupra întunericului” și a cerut relații „pragmatice și prietenoase” cu noua administrație, afirmând totodată că oleoductul Drujba va fi reparat până la finalul lunii aprilie, notează The Guardian.

Într-o conferință de presă susținută alături de cancelarul german, Friedrich Merz, la Berlin, Zelenski a spus că își dorește relații „pragmatice” și „prietenoase” cu noul guvern condus de Magyar, în contrast puternic cu administrația ostilă a lui Viktor Orbán.

„Sunt sigur că vom coopera cu Ungaria”, a declarat el, exprimându-și speranța că Ucraina va putea „construi relațiile” cu noul guvern pe baza „cooperării” și „respectului reciproc”.

Zelenski promite că oleoductul Drujba va fi reparat până la „sfârșitul lunii aprilie”

Zelenski a mai spus că oleoductul Drujba, avariat și aflat în centrul tensiunilor dintre Ucraina și Ungaria în ultimele luni, va fi reparat până la finalul lunii aprilie. „Nu complet, dar suficient cât să funcționeze”, a precizat el.

Liderul ucrainean a comentat și rezultatul alegerilor din Ungaria:

„Alegerile în care poporul ungar și-a făcut alegerea au avut loc duminică, 12 aprilie. În Ucraina am sărbătorit Paștele în acea zi, victoria luminii asupra întunericului. Cred că este foarte simbolic”, a spus Zelenski.

Magyar nu se opune împrumutului de 90 de miliarde de euro, dar nu vrea să fie angajate fonduri maghiare

Prim-ministrul ales al Ungariei, Péter Magyar, a pledat luni, în prima conferință de presă susținută după victoria istorică în alegeri, pentru menținerea opțiunii de neparticipare la finanțarea pachetului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro și a spus că nu susține o procedură accelerată pentru aderarea Kievului la UE.

El afirmă că Ungaria ar trebui să păstreze această opțiune, deoarece „se află într-o situație financiară foarte dificilă”, subliniind și importanța reluării fluxului de fonduri europene, despre care spune, într-un ton ferm, că „ni se cuvin și că toate celelalte state membre le-au primit, mai puțin noi”.

„Neprimindu-le, nu le-am putut folosi pentru a ne îmbunătăți economia, astfel că nu ne putem permite să contractăm și mai multe împrumuturi”, a spus el, criticând politica economică a lui Viktor Orbán.

Magyar afirmă că acordul nu ar trebui redeschis, ci implementat așa cum a fost convenit în decembrie.

Deși nu este o soluție perfectă, el consideră că acest lucru apropie Uniunea Europeană de momentul în care va putea debloca efectiv fondurile necesare Ucrainei.

În ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE, Magyar spune că nu susține o procedură accelerată pentru Kiev.

„Ar fi imposibil ca o țară aflată în război să fie primită în Uniunea Europeană”, a declarat el.

Potrivit acestuia, „toate statele candidate trebuie să treacă prin același proces”, iar la final ar dori organizarea unui referendum în Ungaria.

El adaugă că nu vede acest lucru posibil „în următorii zece ani”.

Ungaria „nu își poate schimba geografia” în ceea ce privește energia

Magyar a abordat tema energiei și a spus că Ungaria va trebui să găsească soluții pentru importuri, inclusiv din Rusia.

„Rusia va fi acolo, Ungaria va fi aici. Dar vom încerca să diversificăm”, a afirmat el.

El a spus că acest lucru „nu înseamnă că vrem să ne desprindem complet, ci că vrem să cumpărăm petrol la prețuri scăzute, în condiții de siguranță”.

Magyar a spus că speră ca agresiunea rusă asupra Ucrainei să se încheie curând și că, „imediat după aceea, Europa va ridica sancțiunile, deoarece suntem vecini cu Rusia și nu este în interesul Europei să cumpere materii prime la prețuri mai mari, ceea ce ne afectează competitivitatea”.

„Înțeleg aspectele morale și principiile și voi proteja drepturile omului cât de mult posibil… dar să nu ne împușcăm singuri în picior”, adaugă Magyar.