Zelenski propune NATO „interceptarea comună” a țintelor rusești. Discuții intense la Kiev

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, vineri că multe dintre detaliile garanțiilor de securitate pentru Ucraina au fost deja radactate, adăugând că trupele stăine pe pământ ucrainean ar semnala sprijin politic pentru Kiev, scrie Reuters.

Emisarul special al SUA Keith Kellogg și consilieri de securitate națională din Marea Britanie, Germania, Franța și Italia se află la Kiev, au afirmat oficiali ucraineni.

Zelenski, într-o postare pe Telegram ce a urmat întrevederilor, a cerut ca lucrările pentru completarea garanțiilor de securitate să fie accelerate, în contextul incursiunii dronelor rusești în Polonia.

„Rusia nu doar că nu arată dorința de a pune capăt războiului, ci se angajează în escaladare, cu amenințări reale la adresa europei prin lansarea de drone în Polonia. De aceea trebuie să completăm cât mai repede lucrul la elaborarea garanțiilor de securitate”, a scris Zelenski.

Președintele Ucrainei a precizat că participanții la discuții au vorbit despre experiența lor la dezvoltarea apărării comune în cadrul NATO, iar Ucraina a propus „interceptarea comună a tuturor țintelor rusești”.

Reacția NATO la incursiunea rusă

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”, ce presupune dislocarea în flancul estic de trupe suplimentare din Franța, Germania, Marea Britanie și Danemarca, care să asigure un răspuns rapid la eventuale noi încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei.

Anunțul vine după două zile de discuții între aliați, ca urmare a incursiunii dronelor rusești în Polonia, în noaptea de marți spre miercuri. Potrivit lui Grynkewich, Operațiunea „Santinela Estică” este concepută să asigure un răspuns imediat la orice încălcare a teritoriului țărilor NATO.

Operațiunea va implica coordonarea și integrarea forțelor terestre și aeriene astfel încât răspunsul la amenințări să fie rapid și eficient. „Eastern Sentry va fi flexibilă și agilă. Va integra bazele aeriene și de la sol va consolida postura alianței de a proteja teritoriul aliat”, a declarat generalul american, precizând că ordinul privind lansarea operațiunii a fost deja lansat astfel încât să fie asigurată o protecție completă și integrată.