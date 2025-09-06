Zelenski refuză invitația lui Putin la Moscova: „Să vină el la Kiev” / Răspunsul liderului de la Kremlin

„Nu pot merge la Moscova în timp ce Ucraina este atacată în fiecare zi”, a declarat, vineri, Volodimir Zelenski,pentru ABC News, după ce Vladimir Putin l-a chemat la Moscova pentru discuții privind încetarea focului.

„Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge la Moscova când țara mea e sub atacuri cu rachete, atacată în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist”, a spus președintele Ucrainei, vineri, într-un interviu acordat ABC News. Putin „înțelege acest lucru”, a adăugat Zelenski.

Președintele ucrainean declarase și joi, la Paris, după discuţiile cu liderii din Coaliţia de Voinţă şi cu preşedintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului, dar nu este de acord ca aceasta să aibă loc la Moscova, aşa cum a propus miercuri şeful Kremlinului.

Vladimir Putin a declarat miercuri, la conferința de presă care a încheiat vizita sa în China, că „nu exclude” discuții directe cu președintele ucrainean și îl invită la Moscova: „Dacă Zelenski este dispus, să vină la Moscova, și o astfel de întâlnire va avea loc”.

În aceeaşi declaraţie, Putin a avertizat însă că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina pe cale militară, dacă negocierile cu Kievul eşuează, asigurând că trupele sale rămân „în ofensivă” pe întreg frontul ucrainean.

Dorința exprimată de Zelenski în repetate rânduri – ca întâlnirea cu Putin să aibă loc într-o țară terță – a fost catalogată de Vladimir Putin drept „excesivă”.

„Voi repeta încă o dată: dacă cineva dorește cu adevărat să se întâlnească cu noi, suntem pregătiți. Cel mai bun loc pentru asta este capitala Rusiei, orașul-erou Moscova”, a declarat, vineri, liderul de la Moscova, la Forumul Economic Estic de la Vladivostok.

Pe 19 august, la o zi după întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și liderii europeni cu Donald Trump la Washington, cancelarul german Friedrich Merz declara că Putin i-a spus președintelui american că a fost de acord cu o întâlnire bilaterală cu Zelenski în termen de două săptămâni.

Ulterior, Trump a transmis că „a început pregătirile” pentru o întâlnire Putin-Zelenski, în timp ce consilierul Kremlinului, Yuri Ușakov, a contrazis afirmația președintelui american. El a afirmat că „nu a existat niciun acord între Putin și Trump în acest sens”.