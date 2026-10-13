Zelenski, reproș la adresa aliaților occidentali. Liderul ucrainean numește „una dintre cele mai critice probleme”

Ucraina nu a primit nicio avertizare prealabilă din partea partenerilor săi occidentali cu privire la un atac rusesc cu rachete balistice asupra capitalei sale, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, în contextul în care Kievul se află sub o presiune intensă din partea SUA pentru a înceta atacurile asupra rafinăriilor rusești.

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Rusia nu a lovit nicio țintă energetică ucraineană în timpul nopții, pentru prima dată de la anunțul surprinzător făcut duminică de președintele american Donald Trump privind un „armistițiu energetic”, dar a lovit cu rachete balistice și drone sectorul transporturilor și al logisticii, scrie Reuters.

Presa internațională a relatat că oficialii americani au amenințat că vor întrerupe schimbul de informații și vânzările de arme către Ucraina, dacă aceasta nu încetează atacurile asupra rafinăriilor rusești. Kievul se bazează în mare măsură pe informațiile furnizate de SUA pentru avertismente timpurii privind atacurile cu rachete, afirmă experți și oficiali.

Zelenski a afirmat că Ucraina nu a mai vizat rafinăriile rusești după anunțul lui Trump. Cu toate acestea, el a precizat că Kievul nu a primit avertismentul obișnuit din partea aliaților cu privire la lansările de rachete balistice înaintea atacului „deosebit de abject” asupra Kievului din timpul nopții, în cadrul căruia cinci rachete au lovit infrastructura civilă.

Alertele de raid aerian au răsunat la Kiev abia după explozii

„Informațiile despre lansările de rachete balistice rusești contribuie la salvarea de vieți omenești”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe X, „iar aceasta este una dintre cele mai critice probleme”.

Alerta aeriană a fost declanșată la Kiev luni noapte abia după ce mai multe explozii zguduiseră deja orașul.

În mesajul său, Zelenski s-a abținut totuși să facă legătura între lipsa avertismentului și eventualele amenințări din partea SUA.

Ministrul de Externe Andrii Sîbiga a încercat să calmeze îngrijorările, afirmând că Ucraina primește în continuare informații militare din partea SUA. Vorbind la Forumul de Securitate de la Varșovia, el a spus că întârzierea s-a datorat specificului armamentului folosit de Rusia.

În timp ce Ucraina se luptă cu un inamic mai mare, mai bogat și mai bine echipat, Kievul consideră atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești drept unul dintre puținele sale instrumente de a reduce capacitatea de luptă a Moscovei.

Cu toate acestea, Trump a dat în repetate rânduri vina pe atacurile ucrainene – care au determinat Moscova să suspende exporturile de motorină – pentru creșterea bruscă a prețurilor la combustibil înregistrată în SUA în acest an, o bătaie de cap pentru Partidul Republican în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului pentru Congres, care vor avea loc peste trei săptămâni.

Majoritatea analiștilor afirmă însă că războiul lui Trump împotriva Iranului a avut un impact mult mai mare asupra creșterii prețurilor.

Rusia a lovit luni șase obiective energetice ucrainene, dar nu s-au raportat atacuri asupra unor ținte energetice în timpul nopții și în ziua de marți. Nu este clar momentan dacă forțele ruse au evitat în mod deliberat să vizeze infrastructura energetică, notează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, întrebat despre armistițiul în domeniul energetic, s-a limitat să spună că discuțiile sunt în derulare, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Ucraina consideră că are acum „cărți în mână”

Patru persoane au fost ucise în urma atacurilor rusești asupra celui de-al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, Harkov, iar zeci de oameni au fost răniți în întreaga țară, au anunțat oficialii ucraineni.

Forțele aeriene ucrainene au afirmat că nu au primit avertismente de supraveghere înainte ca Rusia să lanseze rachetele balistice asupra Kievului luni seară, adăugând că investighează această chestiune.

Fabian Hoffmann, expert în rachete la Institutul Norvegian pentru Studii de Apărare, a afirmat că aliații europeni ai Ucrainei au o capacitate „foarte limitată” de a înlocui informațiile de avertizare timpurie furnizate de SUA cu privire la atacurile cu rachete rusești.

„Ucraina se bazează pe așa-numitul Sistem Spațial cu Infraroșu pe care SUA îl utilizează – iar sistemul american este cu adevărat de neegalat și numai Statele Unite îl pot furniza”, a spus expertul.

Sîbiga a afirmat că solicitarea SUA de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești arată cât de mult s-a consolidat poziția Ucrainei, făcând aluzie la comentariul lui Trump adresat lui Zelenski în cadrul întâlnirii tensionate de anul trecut din Biroul Oval, conform căruia „nu ai cărți în mână”.

„În mai puțin de doi ani, am trecut de la «a nu avea cărțile în mână» la «a nu-ți juca cărțile». Aceasta este o realizare”, a spus Sîbiga.

Zelenski a reiterat poziția Ucrainei, afirmând că Kievul este pregătit să ia măsuri reciproce pentru dezamorsarea conflictului și a făcut apel la parteneri să exercite presiuni asupra Moscovei.

Mesajul integral al lui Zelenski