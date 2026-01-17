Zelenski și-a trimis echipa de bază la Miami să negocieze cu americanii, Trump strânge șurubul ca Ucraina să cedeze înainte de Forumul de la Davos

O delegație ucraineană de rang înalt urmează să ajungă sâmbătă la Miami, ducând cu ea un dosar subțire și un mandat dificil, cu așteptări enorme: să reducă prăpastia tot mai mare dintre președintele Volodimir Zelenski și Donald Trump înainte ca liderii mondiali să se reunească la Davos săptămâna viitoare, scrie corespondentul Kyiv Post la Washington, Alex Raufoglu.

Trioul principalilor negociatori ucraineni – Rustem Umerov, Kiril Budanov și David Arakhamia – urmează să se întâlnească cu apropiați ai lui Trump, printre care cu emisarul special Steve Witkoff și ginerele Jared Kushner, în ceea ce diplomații consideră a fi o ultimă încercare diplomatică înainte ca presiunea să se intensifice pe scena mondială.

În centrul discuțiilor se află două acorduri interconectate pe care Ucraina insistă că trebuie să fie acceptate sau respinse împreună: garanții de securitate obligatorii pentru a descuraja viitoare agresiuni rusești și un cadru ambițios de reconstrucție și prosperitate în valoare de 800 de miliarde de dolari, care combină împrumuturi, subvenții și investiții private.

Trump vrea să forțeze mâna Ucrainei, care se ține tare

Zelenski a spus clar că speră ca ambele documente să poată fi semnate în marja Forumului Economic Mondial. „Din partea noastră, în principiu, cred că am terminat”, a declarat el săptămâna aceasta, semnalând că Kievul consideră textele complete.

Tonul Washingtonului este însă mult mai rece. În timp ce oficialii americani sunt în public circumspecți cu privire la întâlnirile de la Miami, echipa lui Trump dă în privat semne de nerăbdare.

Chiar Trump a declarat săptămâna aceasta că el crede că Vladimir Putin este pregătit pentru pace, considerând că Zelenski – și nu Moscova – este obstacolul, în ciuda poziției militare neschimbate a Rusiei.

Un înalt oficial occidental, care a vorbit sub condiția anonimatului, a descris situația fără menajamente:

„Este vorba de pârghiile politicii. Trump vrea să creeze un elan înainte de Davos, iar asta înseamnă să forțeze Kievul să cedeze – chiar dacă rușii nu au făcut niciun pas înapoi ”, a declarat oficialul pentru Kyiv Post.

„Poziția Ucrainei este simplă: fără securitate, nu există acord”, a adăugat acesta.

Oficialii ucraineni susțin că ambele acorduri au fost finalizate în esență cu câteva săptămâni în urmă. Experții susțin că poziția SUA s-a schimbat de atunci.

Zelenski: „Nu suntem de aceeași părere în privința unor chestiuni”

Zelenski a spus vineri că speră că documentele privind garanțiile de securitate și pachetul de redresare postbelică ce se vor discuta la Miami ar putea fi semnate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos de săptămâna viitoare, notează Reuters.

În cadrul discuțiilor, echipa de la Kiev speră, de asemenea, să obțină clarificări din partea SUA cu privire la poziția Rusiei față de eforturile diplomatice susținute de SUA pentru a pune capăt războiului, a declarat Zelenskiy într-o conferință de presă la Kiev, alături de președintele ceh Petr Pavel.

„Cred că am colaborat bine cu partea americană, doar că nu suntem de aceeași părere în privința unor chestiuni”, a spus Zelenski despre negocierile cu Washingtonul.

Președintele american Donald Trump a declarat pentru Reuters la începutul acestei săptămâni că s-ar putea întâlni cu Zelenski la Davos, o întâlnire pe care liderul ucrainean a solicitat-o public.

Zelenski a declarat că Ucraina și-a finalizat partea sa de lucru la documentele care prezintă un „pachet de prosperitate” pentru deblocarea fondurilor necesare pentru costisita reconstrucție postbelică a Ucrainei, precum și la garanțiile de securitate ale SUA menite să oprească un viitor atac rus.

Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanishyna, a scris pe Facebook că „scopul vizitei (de la Miami) este de a perfecționa aceste acorduri cu partenerii americani”. „Acestea ar putea fi semnate … la Davos”, a adăugat ea.

„Ultimatumurile nu sunt, în opinia mea, un model viabil”

Washingtonul a presat Ucraina să accepte un cadru de pace pe care îl va prezenta apoi Moscovei, în timp ce Kievul și aliații săi europeni au încercat să se asigure că Ucraina nu va mai fi atacată de Rusia în viitor.

„Ultimatumurile nu sunt, în opinia mea, un model viabil pentru relațiile democratice între țări”, a declarat Zelenski, fără a specifica la ce se referea.

Vineri, Zelenski a afirmat și că Rusia blochează eforturile de pace și a citat recentele atacuri ale Moscovei asupra sistemului energetic al Ucrainei ca dovadă a intențiilor reale ale Moscovei.

„Fiecare dintre aceste atacuri asupra sectorului nostru energetic și asupra orașelor noastre arată destul de clar interesele și intențiile reale ale Rusiei: ei nu sunt interesați de acorduri, ci de distrugerea în continuare a Ucrainei”, a scris el pe rețelele de socializare.