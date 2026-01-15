Donald Trump susține că Putin e gata de pace, dar „Zelenski spune nu”

Președintele american Donald Trump dă vina pe Ucraina pentru eșecul negocierilor de pace. Afirmația sa contrazice total poziția Europei, care susține că Rusia este cea care refuză să oprească războiul.

Vladimir Putin este gata să pună capăt invaziei Ucrainei, care durează de aproape patru ani, a declarat Donald Trump într-un interviu exclusiv acordat Reuters în Biroul Oval.

„Cred că este pregătit să încheie un acord”, a spus liderul de la Casa Albă despre preşedintele rus. „Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord”, a completat el.

Întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au rezolvat încă cel mai mare conflict teritorial din Europa de după al Doilea Război Mondial, Trump a răspuns: „Zelenski”.

Declarațiile lui Trump vin într-un moment dramatic pentru Ucraina care se confruntă cu o criză energetică fără precedent în urma atacurilor rusești de iarnă, iar linia frontului rămâne practic înghețată

După mai multe eșecuri, SUA încearcă acum să obțină garanții că Rusia nu va mai ataca Ucraina în viitor. În schimb, americanii pun presiune pe Ucraina să accepte pierderea regiunii Donbas pentru a putea încheia pacea

La aceste discuții intense participă direct oficialii ucraineni, alături de echipa lui Trump formată din trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui. Totuși, liderii europeni sunt sceptici: ei se îndoiesc că Putin va accepta condițiile stabilite recent între Kiev, Washington și Europa

Trump a declarat pentru Reuters că nu are cunoştinţă despre o eventuală vizită la Moscova a lui Witkoff şi Kushner, despre care Bloomberg a informat miercuri. Întrebat dacă se va întâlni cu Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia, săptămâna viitoare, Trump a răspuns: „Da, dacă va fi acolo. Eu voi fi acolo”.

Întrebat de ce crede că Zelenski ezită în negocieri, Trump nu a dat detalii, spunând doar: „Cred că îi este greu să ajungă acolo”. Până în prezent, Volodimir Zelenski a exclus public orice concesii teritoriale, subliniind că, potrivit Constituției, Ucraina nu are dreptul să cedeze nicio palmă de pământ Moscovei.