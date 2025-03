Zelenski și Trump. De ce credeți voi că Scandalul de la Casa Albă de ieri se aude azi în Piața Victoriei, la Mitingul AUR

Zelenski și Trump au în comun faptul că sunt showmeni. Și unul și altul au spectacole și filme la activ. A fost show la Casa Albă, știau bine să stăpânească publicul. Doar că aseară doar Trump a pierdut replicile pe drum așa că și-a chemat un JD Vance. Împreună l-au încolțit pe Zelenski. Chiar și așa, Trump a simțit că e depășit. Și-a scos concurentul din show. A rămas un clovn, la Casa Albă. L-a dat afară pe Zelenski și a rămas cu publicul lui de yesmeni. Zelenski s-a dus la Fox News, la televiziunea lui Trump. Cine, credeți voi, că a fost mai bun?

Zelenski și Trump au în comun faptul că sunt bogați. Dar doar Trump are aroganța de a o arăta, de o spune cu gura plină. Fapt este că trebuie musai să-și schimbe cravata și costumul și-l scoate din sărite când unul ca Zelensky vine în “costum de luptă”. Este război, se negociează pacea, cine, credeți voi, că este mai adecvat îmbrăcat?

Zelenski și Trump au în comun faptul că au văzut cu ochii moartea și morții. Trump în filme. Și mai ales în filmul său preferat, “Silence of the Lambs”, filmul care urlă literalmente replica “băi, te mănânc de viu!”. Zelenski nu știu dacă mai are timp de filme, dar de moarte adevărată are agenda plină. Vede morți în Ucraina, zilnic îi mor zeci de compatrioți, unii prieteni. Cine, credeți voi, că știe ce-nseamnă să negociezi cu Moartea? Mai precis cu Putin, cel care l-a omorât pe Aleksei Navalnîi?

Zelenski și Trump au în comun faptul că trăiesc într-o lume în care nu mai știu care este Adevărul, care este Minciuna. Putin, pentru Rusia lui, spune Adevărul. Trump pentru America lui este singurul care știe și spune adevărul. Trump crede că Putin are dreptate: “Zelenski vrea luptă, luptă, luptă!” Zelenski vede că Putin este un mincinos (Ucraina nu este stat agresor, nu este plin de fasciști). Zelenski vede că are nevoie de Trump și America lui. Cine, credeți voi, că știe adevărul legat de Trump, Putin și Zelenski?

Zelenski și Trump au în comun faptul că sunt Președinți. Deci, ar trebui să pună deoparte faptul că-s plini de ei, de roluri de filme și de bani. Cine a reușit să treacă peste propria lui umbră? Peste propriile lui erori, prostioare, aroganțe. Deci, cine credeți voi că se joacă cu cel de-al treilea Război Mondial?

Zelenski și Trump au în comun faptul că ei cred în bine și rău, fiecare crede că el face bine, știe cine face rău. Cine credeți voi că i-a dat telefon lui Putin imediat după întâlnirea de la Casa Albă ca să afle dacă Celălalt este bun sau rău? Cine nu gândește cu capul lui?

Zelenski și Trump au în comun faptul că în Piața Victoriei astăzi Izolaționiștii Simion, Georgescu, POT, AUR strigă Libertate! Cine, credeți voi, că înțelege ce-nseamnă Libertatea? Trump? Putin? Georgescu? Simion? Ori Zelenski?