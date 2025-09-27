Zelenski spune că Rusia a atacat Polonia cu 92 de drone

Avioane poloneze F-16 Fighting Falcon, văzute în timp ce premierul polonez Donald Tusk participă la o întâlnire cu piloții polonezi ai avioanelor de vânătoare F-16 la Baza Aeriană 32, pe 11 septembrie 2025, în Łask, Polonia centrală. Întâlnirea a avut loc în urma unei încălcări fără precedent a spațiului aerian polonez de către dronele rusești. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP / Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că în noaptea de 10 septembrie Rusia a atacat Polonia cu 92 de drone, dintre care 19 drone au reușit să treacă în spațiul aerian polonez, în timp ce restul au fost doborâte, scrie Ukrinform.

Zelenski a făcut sceste declarații într-un briefing, potrivit Ukrinform.

„92 de drone au zburat spre Polonia. Le-am doborât pe toate. 19 au ajuns la destinație. Da, le-am doborât pe teritoriul ucrainean, desigur. Ai putea spune că zburau spre noi, dar putem vedea direcția și, cum se spune, coregrafia acestui zbor. Prin urmare, credem că zburau 92. Le-am doborât pe toate. Credem că 19 au ajuns la destinație. Patru au fost doborâte de polonezi. Nu compar forțele noastre. Noi suntem în război, ei nu”, a spus Zelenski, răspunzând la o întrebare a unui jurnalist.

Pe 10 septembrie, Polonia și-a mobilizat propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî aproximativ 20 de drone în spațiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat luni că niciuna dintre dronele care au intrat în spațiul aerian polonez în noaptea de 10 septembrie nu transporta focoase, potrivit agenției poloneze de presă (PAP).

Procesul de căutare și identificare a resturilor de dronă este în derulare, iar numărul exact al vehiculelor aeriene fără pilor implicate în incursiunea din Polonia nu a fost încă confirmat, potrivit lui Tusk.

Ca răspuns al incursiunii rusești cu drone, Polonia a invocat articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări atunci când integritatea teritorială, independența politică sau securitatea unui stat membru sunt amenințate.

După încălcarea spațiului aerian polonez, o dronă rusească a fost detectată și deasupra teritoriului României, un alt membru NATO, care nu a doborât-o.

Miniștrii apărării din 12 țări ale UE au convenit vineri să acorde prioritate înființării unui „zid anti-drone”.