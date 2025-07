Zelenski spune că ultima discuție la telefon cu Trump a fost „cea mai productivă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că discuția recentă cu președintele american Donald Trump, purtată la telefon vineri, a fost cea mai bună și „cea mai productivă” pe care a avut-o, scrie Reuters.

„Referitor la conversația cu președintele Statelor Unite, care a avut loc cu o zi în urmă, a fost probabil cea mai bună conversație pe care am avut-o în tot acest timp, cea mai productivă”, a spus Zelenski în discursul video transmis compatrioților în fiecare seară.

„Am discutat probleme legate de apărarea aeriană și îi sunt recunoscător pentru disponibilitatea de a ajuta. Sistemul Patriot este exact cheia pentru protecția împotriva amenințărilor balistice”, a adăugat el.

A brief summary of what we have accomplished during the week with the friends of Ukraine.



With Denmark – new agreements on coproduction. The Danish model of investing in Ukraine’s own DIB has proven its effectiveness. Joint work on the territory of Denmark, and soon in other key… pic.twitter.com/f5gwSkho4n