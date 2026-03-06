Zelenski, vizită pe frontul de est. Mesajul transmis militarilor despre miza crucială a regiunii în care și-a concentrat Rusia forțele

Volodimir Zelenski le-a acordat distincții trupelor care apără pozițiile în apropiere de Drujkivka și Kosteantînivka, orașe aflate în regiunea Donețk, unde Rusia se pregătește pentru o ofensivă de primăvară, potrivit președintelui ucrainean, a scris Reuters.

Liderul ucrainean le-a spus militarilor de acolo că regiunea „este importantă nu numai din punctul de vedere al apărării statului pe câmpul de luptă, ci este foarte importantă și din punct de vedere geopolitic”.

„Cu cât suntem mai puternici pe direcția estică, cu atât suntem mai puternici în procesul de discuții”, a adăugat Zelenski, conform videoclipului postat pe canalul său de Telegram.

La presiunea administrației Trump a SUA, Ucraina și Rusia au purtat mai multe runde de discuții în încercarea de a găsi o soluție diplomatică pentru încheierea războiului, care în 24 februarie a intrat în al cincilea an.

Un nou schimb de prizoneri

Unul dintre puținele rezultate concrete ale negocierilor au fost deocamdată acordurile privind schimburi de prizoneri de război.

„În această săptămână, Ucraina și Rusia au făcut un alt schimb de prizonieri, 1.000 de persoane fiind returnate în urma acordurilor încheiate în timpul recentelor negocieri trilaterale de la Geneva cu Statele Unite”, a declarat trimisul special al SUA, Steve Witkoff, într-o postare pe X.

Este al doilea schimb de prizonieri din acest an, iar în el au fost incluși câte 500 de militari din ambele tabere.

Zelenski a spus că vineri s-au întors acasă și doi civili ucraineni.

Ministerul rus al apărării a declarat că schimbul a fost mediat de SUA și Emiratele Arabe Unite.

Zelenski a postat un videoclip cu zeci de bărbați coborând din autobuze mari și albe, zâmbind, salutând și mulțumind grănicerilor ucraineni care îi întâmpinau.

„Sunt acasă, draga mea mamă. Gata, sunt acasă. Ne vom revedea curând. Te iubesc, mamă”, a spus un soldat, vorbind la un telefon mobil.

Precedentul schimb de prizonieri de război a avut loc în februarie, după discuțiile de la Abu Dhabi.

Ucraina spera să fie organizată o nouă rundă de discuții de pace la începutul lunii martie, însă aceasta a fost amânată din cauza războiului care a izbucnit în Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, iar Republica Islamică a ripostat atacând Israelul și obiective americane din ale țări ale regiunii.

„Discuțiile rămân în desfășurare, fiind anticipate progrese suplimentare în săptămânile următoare”, a spus totuși Witkoff.