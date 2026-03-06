Bombardamente intense în Iran și Liban. Israelul anunță „surprize suplimentare”, SUA amenință că puterea de foc „va crește dramatic” / Sprijinul Rusiei pentru Iran

Armata israeliană (IDF) a bombardat vineri capitala Beirut și a emis noi avertismente de evacuare în Liban, unde și-a intensificat campania împotriva Hezbollah, miliție șiită susținută de Iran. Bombardamentele Israelului și ale Statelor Unite au continuat și în Iran, iar șeful Pentagonului a amenințat că puterea de foc a forțelor americane este „pe punctul de a crește dramatic”, potrivit The New York Times și The Guardian.

Libanul tinde să devină unul dintre cele mai fierbinți fronturi dintr-un conflict regional în creștere, care a început cu atacurile americano-israeliene asupra Iranului în urmă cu o săptămână. Din capitala Beirut au plecat deja mii de persoane pe fondul atacurilor aeriene ale IDF, care a lansat cea mai puternică operațiune împotriva Hezbollah de după războiul din 2024.

De luni, de când a escaladat campania israeliană împotriva Hezbollah, în Liban au fost ucise peste 200 de persoane, iar alte peste 700 au fost rănite, potrivit Ministerului libanez al sănătății. Cel mai recent conflict dintre Israel și Hezbollah, care s-a încheiat în noiembrie 2024 printr-un armistițiu fragil, omorâse în jur 4.000 de oameni în Liban, fiind cel mai sângeros din ultimele decenii.

La Teheran, bombardamentele au fost deosebit de intense, zguduind locuințele din capitala iraniană, spun martorii care au discutat cu The Guardian. Alții au raportat explozii la Kermanshah, într-o zonă în care se află o bază de rachete.

În Iran, în prezent, internetul are o acoperire de aproximativ 1%, potrivit grupului de monitorizare NetBlocks, ceea ce limitează disponibilitatea informațiilor despre impactul războiului asupra iranienilor de rând.

„Avem surprize suplimentare la orizont”

Șeful IDF, Eyal Zamir, a avertizat că ofensiva israeliană împotriva Iranului intră într-o nouă fază, care „va demantela și mai mult regimul și capacitățile sale militare”.

„Avem surprize suplimentare la orizont pe care nu intenționez să le dezvălui”, a adăugat Zamir.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a spus că puterea de foc a SUA este „pe punctul de a crește dramatic”, prin desfășurarea mai multor bombardiere.

Vineri, în a șaptea zi de conflict, forțele Teheranului au lansat rachete și drone spre Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Bahrain, țintind aparent baze americane și infrastructură civilă, inclusiv conducte de petrol.

Alte rachete au fost trase spre Israel, chiar dacă mai puține decât în primele zile de război.

Gărzile Revoluționare ale Iranului au spus că au lansat rachete spre Tel Aviv și că forțele iraniene au vizat, de asemenea, o bază aeriană și un radar ale armatei israeliene, promițând noi inițiative și că în curând vor fi desfășurate noi arme.

Rusia oferă Iranului informații pentru țintirea forțelor americane

Deși amploarea sprijinului oferit de Rusia pentru Iran nu este pe deplin clară, Moscova îi oferă Teheranului informații pentru țintirea forțelor americane din Orientul Mijlociu, inclusiv despre locațiile navelor de război și ale aeronavelor americane, a scris vineri Washington Post, invocând afirmațiile făcute de trei oficiali care știu despre informațiile în cauză.

Capacitatea proprie a armatei iraniene de a localiza forțele americane s-a degradat de când Statele Unite și Israelul au atacat Teheranul, potrivit Post.

Armata americană a identificat șase soldați în rezervă uciși în Kuweit după ce o dronă a lovit o instalație militară americană din Port Shuaiba. Trump și alți oficiali de rang înalt au avertizat că ostilitățile vor duce probabil la moartea mai multor militari americani.

Vineri, Kremlinul a spus că Rusia este în dialog cu reprezentanți ai conducerii Iranului, însă a refuzat să ofere detalii când a fost întrebat de reporteri dacă ajută Iranul sau nu.

Trump vrea „capitularea necondiționată” a Iranului

Președintele american a declarat, vineri, într-o postare pe Truth Social, că „nu va exista niciun acord cu Iranul decât în condițiile unei capitulări necondiționate”.

Trump, care a spus că trebuie să fie implicat și el în alegerea unui noi lider la Teheran, crede că acest proces va decurge „foarte ușor”.

Într-un scurt interviu telefonic pentru CNN, vineri, liderul Statelor Unite a precizat că este deschis ideii de a fi condus Iranul de un lider religios în continuare, dar „depinde cine este acea persoană”.

„Nu mă deranjează liderii religioși. Am de-a face cu mulți lideri religioși și sunt fantastici”, a adăugat Trump, menționând că nu insistă pentru un Iran democratic, ci își dorește la Teheran un lider care „să trateze bine Statele Unite și Israelul, și celelalte țări din Orientul Mijlociu”.