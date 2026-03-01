Zelenski vorbește despre moartea ayatollahului Khamenei, după ce a prezentat bilanțul atacurilor rusești din iarnă. „Majoritatea au fost drone ruso-iraniene”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat duminică, într-o postare pe X, un bilanț al ultimelor trei luni de conflict militar cu Rusia. El spune că în această perioadă Rusia a atacat teritoriul Ucrainei cu peste 14.670 de bombe aeriene ghidate, 738 de rachete și aproape 19.000 de drone, dintre care majoritatea sunt „aceleași drone pe care regimul iranian le lansează acum împotriva unor țări din Orientul Mijlociu”.

Zelenski a scris pe X că „ucrainenii trăiesc sub mii de atacuri rusești cu diferite tipuri de arme”: „Numai în ultima săptămână de iarnă, Rusia a folosit împotriva Ucrainei peste 1.720 de drone de atac, aproape 1.300 de bombe aeriene ghidate și peste 100 de rachete de diverse tipuri”, susține președintele ucrainean.

„Ucrainenii au trecut peste această iarnă dificilă”

Volodimir Zelenski spune că în ciuda atacurilor rusești țara sa a reușit să treacă peste „această iarnă dificilă, în care Rusia nici măcar nu a încercat să găsească justificări pentru atacurile sale asupra infrastructurii critice civile”.

„În cele trei luni de iarnă, rușii au lansat împotriva poporului nostru peste 14.670 de bombe aeriene ghidate, 738 de rachete și aproape 19.000 de drone de atac – majoritatea fiind „Shahed”-uri ruso-iraniene. Acestea sunt aceleași drone pe care regimul iranian le lansează acum împotriva unor țări din Orientul Mijlociu”, a transmis președintele ucrainean.

În finalul mesajului său, Zelenski face referire și la anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului:

„Răul trebuie confruntat în fiecare colț al lumii. Atunci când Statele Unite și alți parteneri dau dovadă de suficientă hotărâre, chiar și cei mai sângeroși dictatori ajung, în cele din urmă, să plătească pentru crimele lor. Le mulțumesc tuturor celor care ajută Ucraina să se apere și să salveze vieți”.

