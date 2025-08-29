Zelenski vrea discuții la nivel mai înalt privind garanțiile de securitate pentru Ucraina săptămâna viitoare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a îndemnat vineri pe aliați să ridice rapid discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina la nivelul liderilor, în timp ce miniștrii apărării din Uniunea Europeană s-au angajat să antreneze trupele Kievului pe teritoriul ucrainean în cazul unui armistițiu, relatează Reuters și Agerpres.

Kievul este angajat într-o acțiune diplomatică pentru a încerca să pună capăt războiului declanșat de Rusia, aflat acum la al patrulea an, și pentru a obține angajamente esențiale din partea partenerilor săi pentru a respinge orice viitoare invazie.

Președintele ucrainean a declarat că se așteaptă să continue discuțiile cu liderii europeni săptămâna viitoare privind angajamentele „asemănătoare cu cele ale NATO” de a proteja Ucraina, adăugând că ar trebui să fie implicat și președintele american Donald Trump.

„Avem nevoie ca arhitectura să fie clară pentru toată lumea”, a spus el, precizând că a vrut să-i spună lui Trump „cum vedem noi lucrurile”.

Zelenski a vorbit cu puțin timp înainte ca șeful său de cabinet, Andrii Iermak, să discute cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, la o întâlnire la New York, despre necesitatea de a crește presiunea asupra Moscovei.

Oficialii ucraineni spun că Rusia, care a continuat să atace orașe cu rachete și drone și presează cu o ofensivă pe câmpul de luptă, nu are niciun interes în căutarea păcii.

„Rusia nu reușește să îndeplinească nimic din ceea ce este necesar pentru a pune capăt războiului și, în mod clar, prelungește ostilitățile”, a scris Iermak pe X.

Eforturile diplomatice de a pune capăt invaziei la scară largă a Rusiei au dat până acum puține rezultate, chiar și după ce Trump s-a întâlnit separat cu liderii rus și ucrainean la începutul acestei luni.

Zelenski a adus în discuție și termenul limită autoimpus de Trump pentru a decide asupra unor noi măsuri împotriva Rusiei, dacă președintele Vladimir Putin nu se angajează la o întâlnire față în față cu liderul ucrainean.

„Luni se vor face două săptămâni. Și le vom reaminti tuturor”, a spus el.

Rusia a declarat că nu există o agendă pentru un potențial summit între Putin și Zelenski.

Prim-ministrul ucrainean Iulia Sviridenko, aflat și ea în vizită la New York, urmează să se întâlnească cu reprezentanți ai mediului de afaceri american pentru a discuta despre investițiile în Ucraina, a adăugat Zelenski.

Oficialii de la Kiev consideră finanțarea americană, în special ca parte a unui acord privind mineralele critice încheiat la începutul acestui an, ca fiind esențială pentru asigurarea unei soluții de pace durabile.

Miniștrii apărării din Uniunea Europeană, reuniți vineri la Copenhaga, și-au exprimat „sprijinul larg” pentru extinderea misiunii de instruire militară a blocului comunitar pentru a opera în interiorul Ucrainei, a declarat Kaja Kallas, șefa diplomației UE.

Trump, care în ultimele săptămâni a părut mai dispus să sprijine apărarea Kievului împotriva Rusiei, a declarat că Europa trebuie să asigure o mare parte din orice efort de consolidare a securității Ucrainei.

„UE a antrenat deja peste 80.000 de soldați ucraineni”, a scris Kallas pe X. „Trebuie să fim pregătiți să facem mai mult”, a adăugat ea.

Rusia s-a opus în mod constant prezenței oricăror trupe NATO în Ucraina.

Zelenski a declarat că dorește ca aliații să ratifice orice garanții de securitate prin intermediul parlamentelor lor, invocând un acord din 1994 prin care Kievul a renunțat la arsenalul său nuclear în schimbul unor asigurări de securitate care s-au dovedit insuficiente pentru a descuraja Rusia.

„Dorim garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic. Nu vrem (un alt) Memorandum de la Budapesta”, a spus el.

Germania și Franța au prezentat vineri planuri de cooperare mai profundă în domeniul securității, inclusiv un sistem de avertizare timpurie în privința rachetelor, în urma unei întâlniri între cancelarul Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron.