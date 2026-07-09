Zi decisivă în procesul restanțelor de 2 miliarde de euro și al penalităților record pe care Guvernul a fost obligat să le plătească rapid magistraților

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) judecă astăzi procesul în care ea însăși este reclamant. Urmează să decidă dacă va admite sau va respinge recursul Guvernului Bolojan împotriva deciziei Curții de Apel București privind obligativitatea achitării celor două miliarde de euro restanțe salariale pentru magistrați și personalul auxiliar din justiție.

Dacă decizia Curții de Apel va rămâne definitivă, Guvernul are la dispoziție 10 zile pentru a plăti restanțele, în caz contrar fiind sancționat cu o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere și penalități de 1%/zi din suma de plată.

Penalitățile ar reprezenta 9 milioane de euro pe zi, a explicat premierul Ilie Bolojan în urmă cu o săptămână.

Procesul în care Guvernul are calitate de pârât, iar Înalta Curte de Casație și Justiție de reclamant este programat la instanța supremă începând cu ora 9. 0. Va fi judecat atât recursul formulat împotriva deciziei din 5 mai a Curții de Apel București, cât și cele două excepții de neconstituționalitate ridicate de Executiv.

La primul termen de judecată, cererile Guvernului au fost respinse pe rând. Mai întâi, cea privind recuzarea judecătorului, iar apoi cele două solicitări privind sesizarea CCR. La câteva ore distanță, judecătorul Curții de Apel București a dat câștig de cauză Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Prin decizia din 5 mai a Curții de Apel București, Guvernul a fost obligat să facă toate demersurile bugetare necesare și să pună la dispoziția ICCJ sumele necesare achitării drepturilor salariale restante ale judecătorilor şi ale celorlalte categorii profesionale din justiție.

Termen scurt de plată și penalități de 9 milioane de euro/zi

Curtea a impus Guvernului un termen de 10 zile, după ce decizia va rămâne definitivă, pentru a plăti restanțele magistraților. În caz contrar, Guvernul României şi Ministerul Finanţelor vor fi sancționate cu o amendă reprezentând 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, precum și penalități de 1%/zi din suma de plată, potrivit minutei publicate pe portalul instanței.

Dacă decizia pronunțată de Curtea de Apel București va rămâne definitivă, echilibrul bugetar va fi perturbat semnificativ, a avertizat premierul Ilie Bolojan după ședința de guvern din 2 iulie în care s-a decis sesizarea Curții Constituționale privind un posibil conflict juridic între Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. Sarcina puterii judecătorești, conform legii și Constituției, este de a interpreta și de a aplica legile existente, iar din punctul de vedere al juriștilor Guvernului instanța își depășește sfera de competență atribuită constituțional pentru că, potrivit legii 500/2002, elaborarea proiectului bugetului de stat, rectificările bugetare și alocarea sumelor din fondul de rezervă bugetară reprezintă atribute exclusive și suverane ale puterii executive. și legislative”, a spus Bolojan.

Premierul a mai subliniat atunci că instanța nu are competența și nici legitimitatea de a stabili cum se distribuie banii publici, acuzând că este un „act care reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului”.

Penalitățile de 1% pe zi stabilite de Curtea de Apel București pentru Guvern și Ministerul de Finanțe care reprezintă 48 de milioane de lei pe zi, adică aproximativ 9 milioane de euro, potrivit premierului Bolojan.

Cum s-a ajuns la proces

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dat în judecată, la sfârșitul lunii martie, Guvernul și Ministerul Finanțelor, pentru „refuzul nejustificat de a pune la dispoziția reclamantei sumele necesare pentru achitarea drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive”.

Demersul instanței supreme, conduse de Lia Savonea, a venit în contextul în care Guvernul a decis să amâne plățile în acest an, iar sumele alocate magistraților să fie folosite pentru pachetul social de măsuri pentru persoanele vulnerabile.

Statul trebuie să le plătească magistraților 2 miliarde de euro, cu titlu de restanțe salariale, în urma valului de procese din ultimii ani, banii fiind plătiți în tranșe.

Instanța Supremă acuză Guvernul de presiuni

După anunțului premierului privind sesizarea CCR în litigiul cu instanța supremă, Înalta Curte a reacționat cu noi acuzații de „presiuni asupra justiției” la adresa Executivului.

Instanța supremă l-a acuzat pe Ilie Bolojan că, prin declarațiile făcute, „afectează independența justiției și încrederea cetățenilor că litigiile sunt soluționate exclusiv în fața instanțelor”.

„Este, însă, fără precedent ca, înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională și să formuleze acuzații privind depășirea competențelor acesteia. Cu atât mai mult cu cât asemenea afirmații provin din partea unui Guvern demis şi aflat în exercitarea limitată a atribuțiilor constituționale, exclusiv pentru administrarea treburilor publice până la învestirea unuia cu puteri depline”, a reacționat Înalta Curte.