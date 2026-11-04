Ziar preferat al președintelui: „Un procent devastator de 61% dintre alegători au afirmat că prioritățile lui Trump au fost interesele sale personale”

New York Post, probabil ziarul preferat al președintelui Trump, citează un exit poll și comentează ce afirmă votanții că le-a determinat opțiunea în seara alegerilor: „Majoritatea alegătorilor îl consideră pe Trump responsabil pentru prețurile ridicate și doresc ca Congresul să-l țină sub control pe președinte”.

Este încă devreme pentru a aprecia cum arată noaptea alegerilor americane, dar au apărut primele rezultate ale sondajelor de la urne.

„Principala preocupare a alegătorilor a fost economia, cu 39%, urmată de soarta democrației, cu 32%, potrivit sondajului „Voter Poll”, la care marile rețele de televiziune au colaborat cu AP”, scrie New York Post, ziar pe care Trump îl citește și îl invocă frecvent. New York Post este, de pildă, ziarul care a făcut dezvăluirile despre afacerile privilegiate politic pe care Hunter Biden, băiatul fostului președinte, le-a realizat peste granițe.

61% dintre alegători consideră că Trump și-a servit propriul interes, nu țara

Trump a înregistrat un grad de aprobare de 38%, în timp ce 62% l-au dezaprobat, susține sondajul național de la ieșirea de la urne.

Un procent devastator de 61% dintre alegători au afirmat că prioritățile lui Trump erau interesele sale personale, față de 39% care au spus că el pune interesele țării pe primul loc, mai scrie New York Post.

Aceste sondaje nu exprimă votul în sine, care continuă. Va fi o noapte lungă, nimic nu e încă clar, la 3 dimineața, ora României. HotNews va continua să relateze evenimentele din SUA, fără întrerupere.

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La ora 3, CNN a anunțat că reprezentatul Georgiei în Senat va fi democratul Jon Ossoff, în ciuda susținerii lui Trump pentru contracandidatul acestuia. Este prima mare victorie a serii.