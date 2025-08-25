Ziua în care fostul comandant militar ucrainean Valerii Zalujnîi a refuzat să îi răspundă la telefon lui JD Vance. Ce se află în spatele momentului tensionat

În căutarea unei alternative la Volodimir Zelenski, vicepreședintele SUA a descoperit că Zalujnîi nu este interesat de astfel de discuții și că preferă să îi rămână fidel actualului președinte ucrainean. Cel puțin pentru moment, scrie The Guardian.

La trei zile după confruntarea șocantă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski de la Casa Albă, din primăvară, echipa vicepreședintelui JD Vance l-a căutat pe fostul comandant al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, pentru a-i face o propunere neașteptată.

Vicepreședintele SUA jucase un rol decisiv în provocarea disputei Trump-Zelenski, din poziția sa de pe canapeaua alăturată. Acum, Vance și alții din anturajul lui Trump căutau o potențială alternativă la Zelenski, scrie The Guardian.

Echipa lui Vance „a încercat diverse canale diplomatice și de altă natură” pentru a lua legătura cu Zalujnîi, devenit ambasador la Londra, a declarat o sursă pentru cotidianul britanic.

Zalujnîi, după consultarea cu șeful de cabinet al lui Zelenski, a refuzat însă să preia apelul.

Potrivit surselor citate de The Guardian el a preferat pentru moment să îi rămână fidel lui Zelenski. Asta în condițiile în care un sondaj dat publicității în weekend arată că Zalujnîi îi suflă în ceafă actualului președinte.

Oferte pentru Zalujnîi

Decizia lui Zalujnîi a ilustrat poziționarea precaută pe care a adoptat-o după ce a fost înlocuit de la șefia armatei, în februarie anul trecut, și trimis ambasador la Londra.

Constant, el a evitat discuții despre o posibilă candidatură la președinția Ucrainei, în vreme ce i-a rămas fidel președintelui Volodimir Zelenski.

În tot acest timp, scrie The Guardian, Zalujnîi, care este cea mai populară personalitate publică din țară, a primit la Londra tot felul de emisari politici dornici să vorbească despre viitorul său politic.

Printre acești vizitatori s-au numărat parlamentari ucraineni, activiști ai societății civile, reprezentanți ai unor oameni de afaceri bogați și chiar fostul consilier al lui Trump, Paul Manafort, care l-a vizitat pe Zalujnîi pentru a-și oferi serviciile ca consultant politic în orice viitoare campanie electorală.

Zalujnîi a refuzat și această ofertă, scrie The Guardian.

„Dacă decid să intru în politică…”

Un alt vizitator frecvent al lui Zalujnîi a fost Andrii Iermak, puternicul șef de cabinet al lui Zelenski.

Într-o întâlnire din noiembrie anul trecut, a declarat o sursă bine informată, Iermak i-a sugerat lui Zalujnîi să se alăture oficial echipei politice a președintelui, pentru a prezenta un front unit înaintea viitoarelor alegeri.

Zalujnîi a refuzat, dar și-a promis loialitatea, până la un punct.

El i-a promis lui Iermak că nu îl va critica pe Zelenski în public cât timp războiul va continua, a spus sursa, și i-a dat asigurări că nu va crea surprize neplăcute președinției.

„Dacă decid să intru în politică, vei afla primul, în particular”, i-a spus Zalujnîi lui Iermak.

„Totul este foarte imprevizibil”

Luna trecută, Zalujnîi a sosit la Kiev pentru un summit de șase zile al ambasadorilor ucraineni. Emisarii diplomatici au ascultat discursurile lui Zelenski și ale liderilor militari și au vizitat zone apropiate de linia frontului din regiunea Zaporojie.

După summit, Zalujnîi a rămas o săptămână la Kiev și a avut numeroase întâlniri cu diverse personalități politice și civice. Au circulat zvonuri că în sfârșit ar fi sondat terenul pentru o eventuală candidatură.

Cei din anturajul său neagă că discuțiile ar fi avut legătură cu politica.

Întrebat dacă biroul prezidențial îl consideră pe Zalujnîi o amenințare politică, consilierul lui Zelenski, Mihailo Podoliak, a spus că cei doi fac parte din aceeași echipă.

„Zalujnîi este considerat de președinte ca făcând parte din echipă, ca ambasador într-o țară importantă. Oricum, în acest moment nu există un proces politic real”, a spus el.

Dar ce se va întâmpla când aceste procese politice vor reîncepe, oricând ar fi asta? „Nu sunt pregătit să spun ce se va întâmpla atunci și cum vor reacționa diferite persoane”, a spus Podoliak. „Totul este foarte imprevizibil”, a adăugat el.

Zvonuri tot mai insistente despre o posibilă candidatură

O consilieră media a ambasadorului Ucrainei în Regatul Unit, Valerii Zalujnîi, a negat miercuri, 20 august, informațiile potrivit cărora fostul general de rang înalt, care a condus armata ucraineană în primii doi ani ai războiului declanșat de Rusia, pregătește o echipă și un sediu la Londra pentru o campanie prezidențială, scrie The Kyiv Independent.

Oksana Torop, care a lucrat anterior ca jurnalistă pentru serviciul ucrainean al BBC, a afirmat că speculațiile publicate anterior, potrivit cărora Zalujnîi este în curs de formare a unei echipe de campanie, sunt neadevărate.

„Nu există nicio discuție despre vreun sediu de campanie”, a declarat Torop, pentru publicația NV.

„Valerii Zalujnîi și-a exprimat poziția de mai multe ori și, din câte știu, aceasta nu s-a schimbat: cât timp războiul continuă, trebuie să depunem eforturi pentru a salva țara, nu să ne gândim la alegeri”, a mai spus ea.

Jurnalista americană Katie Livingston a scris marți, pe rețeaua de socializare X, că Zalujnîi a înființat deja o echipă de campanie la Londra, Torop fiind responsabilă de strategia media.

„O sursă apropiată campaniei care se pregătește mi-a spus că sediul său este deja activ la Londra și că recrutarea este în derulare. Nu este doar o speculație”, a afirmat Livingston.

Cea mai de încredere personalitate publică

Zalujnîi rămâne cea mai de încredere personalitate publică din Ucraina, potrivit unui sondaj publicat pe 9 iulie de Rating Sociological Group. Sondajul a relevat că Zalujnîi continuă să se bucure de un puternic sprijin public, în contextul în care 73% dintre ucraineni au încredere în el.

Zelenski se bucură de încrederea a 67% dintre respondenți, în timp ce generalul Kirilo Budanov, șeful serviciului militar de spionaj, a obținut un rating de încredere de 56%.

Actualul șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, se bucură doar de 41% din sprijinul populației.

Ucraina nu poate organiza alegeri atât timp cât legea marțială rămâne în vigoare din cauza războiului cu Rusia.

Pe cine ar alege ucrainenii la președinție?

Un sondaj dat publicității în weekend a arătat totuși că președintele Volodimir Zelenski ar obține cele mai multe voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale în Ucraina, potrivit Ukrainska Pravda.

Întrebați cu cine ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, 31% dintre ucraineni l-au ales pe Volodimir Zelenski, 25% pe Valeri Zalujnîi, 6% pe Petro Poroșenko (al cincilea președinte al Ucrainei, în prezent deputat din partea partidului Solidaritatea Europeană), iar 5% pe Kirilo Budanov (șeful Direcției Principale de Informații a Apărării Ucrainei).

În vestul Ucrainei, sprijinul pentru Zelenski și Zalujnîi este egal, câte 27% fiecare.

În rândul persoanelor de peste 50 de ani, Zalujnîi are un ușor avantaj față de Zelenski: 31%, față de 30%.

Întrebați cu ce partid ar vota la alegeri parlamentare, 22% dintre respondenți au ales un ipotetic Partid Zalujnîi, 14% Blocul Zelenski, 8% Partidul Azov și 8% Solidaritatea Europeană.

Un posibil partid Zalujnîi a fost mai popular decât Blocul Zelenski în toate grupele de vârstă și în aproape toate regiunile, cu excepția sudului, unde ambele formațiuni sunt cotate egal, cu 19%.