Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar obține cele mai multe voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale în Ucraina, fiind creditat cu 31% dintre opțiuni, potrivit unui sondaj citat de Ukrainska Pravda. Activitatea lui ca șef al statului ucrainean este aprobată de aproape două treimi dintre respondenți.

Sondajul a fost realizat de Grupul Sociologic Rating, la comanda Center for Insights in Survey Research, parte a International Republican Institute, în perioada 22-27 iulie.

Sondajul a fost realizat la nivel național, cu excepția teritoriilor aflate temporar sub ocupația rușilor, prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI), pe baza unei selecții aleatorii de numere de telefon mobil.

Au fost intervievați 2.400 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste. Marja de eroare pentru un eșantion aleatoriu simplu este de 2,0 puncte procentuale pentru întregul eșantion.

Întrebați cu cine ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, 31% dintre ucraineni l-au ales pe Volodimir Zelenski, 25% pe Valeri Zalujnîi, 6% pe Petro Poroșenko (al cincilea președinte al Ucrainei, în prezent deputat din partea partidului Solidaritatea Europeană), iar 5% pe Kirilo Budanov (șeful Direcției Principale de Informații a Apărării Ucrainei).

Valeri Zalujnîi, fost comandant al Forțelor Armate ale Ucrainei, este în prezent ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie.

În vestul Ucrainei, sprijinul pentru Zelenski și Zalujnîi este egal, câte 27% fiecare.

În rândul persoanelor de peste 50 de ani, Zalujnîi are un ușor avantaj față de Zelenski: 31%, față de 30%.

Întrebați dacă aprobă sau nu activitatea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, 33% dintre respondenți au spus că o aprobă ferm, 32% că o aprobă într-o oarecare măsură, în timp ce 16% au declarat că o dezaprobă total sau parțial.

Un ipotetic „Partid Zalujnîi”, pe primul loc în intențiile de vot la parlamentare

Întrebați cu ce partid ar vota la alegeri parlamentare, 22% dintre respondenți au ales un ipotetic Partid Zalujnîi, 14% Blocul Zelenski, 8% Partidul Azov și 8% Solidaritatea Europeană.

Un posibil partid Zalujnîi a fost mai popular decât Blocul Zelenski în toate grupele de vârstă și în aproape toate regiunile, cu excepția sudului, unde ambele formațiuni sunt cotate egal, cu 19%.

Între timp, 74% dintre respondenți au declarat că își doresc apariția unor partide noi la următoarele alegeri parlamentare, în timp ce 17% sunt mulțumiți de opțiunile existente.



