Zoran Mamdani: 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre noul primar al orașului New York

Zohran Mamdani, fotografiat la marșul „Pride” ce a avut loc la New York pe 29 iunie, FOTO: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Cel mai tânăr primar al orașului din ultimul secol, primul musulman în această funcție și noua față a stângii americane, scrie despre Mamdani presa elenă.

Zoran Mamdani , în vârstă de 34 de ani, este noua – și extrem de simbolica – voce a scenei politice americane.

De la fiul unor imigranți, născut în Uganda, la socialist democrat și acum primar al celui mai mare oraș din Statele Unite , Mamdani întruchipează schimbarea unei noi generații de americani către o direcție politică mai progresistă, multiculturală și sensibilă din punct de vedere social.

Este cel mai tânăr primar al orașului New York din ultimul secol – și primul musulman

Zoran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a devenit primul primar musulman din istoria orașului New York și cel mai tânăr din 1892. Înainte de a fi ales, a ocupat funcția de membru al Adunării Statului din Queens, funcție în care a fost ales în 2021.

Anterior, el lucrase ca și consilier în domeniul locuințelor pentru familii cu venituri mici, în principal de origine sud-asiatică, și fusese implicat activ în campanii progresiste și mișcări de activism social.

Unii dintre adversarii săi l-au acuzat că are un „CV slab”, dar tinerețea sa a funcționat ca un avantaj politic: campania lui s-a bazat pe mii de tineri voluntari, în timp ce videoclipurile sale de pe rețelele de socializare deveneau virale.

A cucerit tinerii cu mesajul „orașului accesibil” – dar a îngrijorat elita afacerilor

Mamdani s-a concentrat asupra problemei majore a costului vieții, promițând să îl reducă prin intervenții îndrăznețe: înghețarea chiriilor pentru o mare parte din fondul locativ, servicii gratuite de îngrijire a copiilor , autobuze publice gratuite și o creștere a salariului minim orar la 30 de dolari.

Planurile sale vor fi finanțate, a spus el, prin creșterea impozitelor pentru cei bogați. Această perspectivă a stârnit îngrijorări în cercurile de afaceri din Manhattan, care au investit zeci de milioane de dolari într-un comitet politic care îl susțineau pe adversarul său, Andrew Cuomo.

Sprijinul socialiștilor și al aripii stângi a democraților

Mamdani este membru al Partidului Socialiștilor Democrați din America (DSA). Deși inițial partidul a ezitat să-l susțină ca și candidat la primărie, în cele din urmă i-a susținut candidatura, care a început oficial în octombrie 2024.

Crucial pentru campania sa a fost sprijinul lui Bernie Sanders și al Alexandriei Ocasio-Cortez, care au participat la un mare miting de campanie în Queens cu două săptămâni înainte de alegeri.

De la Kampala la New York

Născut în Kampala, Uganda, Mamdani s-a mutat cu familia sa la New York la vârsta de șapte ani, când tatăl său, Mahmoud Mamdani – un academician distins – s-a alăturat corpului profesoral al Universității Columbia.

A urmat cursurile Liceului de Științe din Bronx, una dintre cele mai solicitate școli publice din SUA, și apoi ale Colegiului Bowdoin din Maine, unde a studiat Studii Africane și a co-fondat filiala Studenți pentru Justiție în Palestina.

Pozițiile sale privind Gaza și criticile la adresa progresismului său

Mamdani a fost criticat pentru opiniile sale despre Orientul Mijlociu. El a acuzat Israelul de „genocid” în Gaza și a pledat pentru crearea unui stat palestinian liber.

În ciuda eforturilor sale de a ajunge la comunitatea evreiască din New York, mulți dintre liderii acesteia rămân precauți.

În timpul campaniei, Cuomo l-a acuzat că „i-a deschis ușa lui Trump”, care a amenințat că va tăia finanțarea orașului și va trimite Garda Națională. Mamdani a răspuns că este „gata să apere New York-ul și pe imigranți împotriva oricărui autoritarism”.