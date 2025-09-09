1.500 de actori și regizori anunță boicotarea instituțiilor de film israeliene. „Răspundem apelului cineaștilor palestinieni”

Protest împotriva războiului din Gaza, pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția. Credit foto: Maria Laura Antonelli/AGF / Sipa Press / Profimedia

Aproximativ 1.500 de actori, regizori și profesioniști internaționali din domeniul cinematografiei, printre care Olivia Colman, Javier Bardem și Mark Ruffalo, au anunțat că vor înceta colaborarea cu instituțiile de film israeliene pe care le acuză de „implicare în genocidul” din Gaza, într-o scrisoare publicată luni de ziarul britanic The Guardian.

„În acest moment de criză, când multe dintre guvernele noastre autorizează carnagiul din Gaza, noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a răspunde la această complicitate”, au declarat ei în această scrisoare, semnată totodată de regizorul Yorgos Lanthimos și actrițele Ayo Edebiri și Tilda Swinton, citează AFP și Agerpres.

Acest angajament, inițiat de grupul Film Workers for Palestine, este inspirat de boicotul cultural din Africa de Sud din timpul perioadei apartheidului și, în special, de Filmmakers United Against Apartheid.

Scopul său concret este încetarea colaborării cu festivaluri, cinematografe, posturi de televiziune și companii de producție care, potrivit semnatarilor, se fac vinovate de „disculparea sau justificarea genocidului și apartheidului”.

Semnatarii menționează, spre exemplu, Festivalul de Film de la Ierusalim și Festivalul Internațional de Filme Documentare DocAviv, care „continuă să colaboreze cu guvernul israelian”.

„Marea majoritate a companiilor israeliene de producție și distribuție cinematografică, a agenților de vânzări, a cinematografelor și a altor instituții cinematografice nu au recunoscut niciodată pe deplin drepturile internaționale recunoscute ale poporului palestinian în integralitatea lor”, au denunțat ei.

Semnatarii au adăugat că „există, totuși, unele entități cinematografice israeliene care nu sunt complice”, fără a le numi.

„Răspundem apelului cineaștilor palestinieni, care au îndemnat industria cinematografică internațională să refuze tăcerea, rasismul și dezumanizarea”, au adăugat ei în acest text, printre ai cărui semnatari se numără Ava DuVernay, Riz Ahmed și Josh O’Connor.

Acest apel la boicot vizează „complicitatea instituțională, nu identitatea”, nici indivizii de naționalitate israeliană, se precizează în text.

Vedetele denunță „tăcerea” cu privire la „genocidul” din Gaza

Mai multe scrisori semnate de personalități din lumea filmului, a muzicii și a literaturii au fost publicate de la atacul fără precedent comis de Hamas la 7 octombrie 2023 în Israel și de la ofensiva devastatoare israeliană lansată în Fâșia Gaza drept răspuns.

La sfârșitul lunii august, colectivul de cineaști italieni Venice4Palestine a îndemnat festivalul orașului să „adopte o poziție clară și lipsită de ambiguitate” împotriva acțiunilor Israelului, scrisoarea lor purtând 2.000 de semnături, inclusiv pe cea a lui Guillermo del Toro și a lui Ken Loach.

Cu câteva luni înainte, la Cannes, aproximativ 900 de vedete au semnat o petiție prin care denunțau „tăcerea” cu privire la „genocidul” din Gaza, printre acestea numărându-se președinta juriului, Juliette Binoche, Pedro Almodovar, Joaquin Phoenix și Susan Sarandon.

Atacul de la 7 octombrie 2023, comis de comandouri Hamas infiltrate în sudul Israelului, a dus la moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale.

Represaliile israeliene s-au soldat cu cel puțin 64.368 de morți în Fâșia Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, care se află sub autoritatea Hamas, dar ale cărui date sunt considerate fiabile de către ONU, notează AFP.