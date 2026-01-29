17 decese din cauza gripei în ultima săptămână. Numărul de îmbolnăviri continuă să fie mai mare decât în ultimii 5 ani

17 persoane au murit de gripă în ultima săptămână în România, bilanțul deceselor în acest sezon rece urcând la 57, arată datele publicate de Institutul Național de Sănătate Publică. În ceea ce privește numărul de îmbolnăviri, în ultima săptămână s-au înregistrat 8.499 de cazuri de gripă clinică la nivel național. Numărul îl depășește pe cel din săptămâna anterioară (când au fost 6.287 de îmbolnăviri) și este de 1,6 ori mai mare decât media ultimelor 5 sezoane în această perioadă (5.436).

Cazurile de gripă clinică au fost raportate în toate județe, cele mai multe înregistrându-se în București (1.204) și în județele Constanța (837) și Prahova (753).

În săptămâna 19 – 25 ianuarie s-au înregistrat:

104.973 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii și pneumonii) – cu 8,7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (96.582), dar cu 21.4% mai puține comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (133.635).

8.499 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 6.287 înregistrate în săptămâna precedentă și cu 10.950 în aceeași săptămână a sezonului precedent. Numărul de cazuri este de 1,6 ori mai mare față de media ultimelor 5 sezoane (5.436).

61 cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 19 mai multe față de săptămâna precedentă și cu 57 mai multe față de aceeași perioadă a sezonului precedent.

328 cazuri de gripă confirmată de laborator (56 cu virus gripal AH3, 8 cu virus gripal AH1 și 264 cu virus gripal A nesubtipat).

De la începutul acestui sezon rece au fost raportate 1.235 de cazuri de gripă confirmate de laborator, dintre care:

371 cu virus gripal AH3

59 cu virus gripal AH1

800 cazuri cu virus gripal A nesubtipat

4 cazuri cu virus gripal B

un caz cu co-infecție de virus gripal A+B.

La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvențiate la Institutul Cantacuzino, a fost detectată subclasa K.

În total în acest sezon rece s-au înregistrat 57 de decese la persoane confirmate cu virus gripal:

7 tip A, subtip H1;

20 tip A, subtip H3;

29 tip A

o co-infecție tip A, subtip H3+B

Cele 57 decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă:

1 la 5-14 ani;

3 la 15-49 ani;

6 la 50-64 ani;

47 la ≥65 ani.

INSP anunță că până la data de 25 ianuarie au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.293.815 de vaccinări antigripale (1.267.240 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), dintre care 6.075 vaccinări antigripale au fost realizte în farmaciile comunitare autorizate.