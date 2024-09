2,3 milioane de români suferă de o boală respiratorie. 8% dintre românii cu vârsta peste 40 de ani au BPOC, afecțiune provocată de poluare și de fumat

Peste 10% dintre români – 2,3 milioane de oameni – suferă de o boală respiratorie, cele mai importante și frecvente fiind BPOC (boala pulmonară obstructivă cronică), cancerul pulmonar și astmul, arată datele Societății Române de Pneumologie. În anul 2021, potrivit celei mai recente centralizări, 81.000 de decese au fost atribuite acestor afecțiuni.

BPOC afectează circa 8,3% din populația României cu vârsta peste 40 de ani, potrivit unui studiu realizat de către Societatea Română de Pneumologie (SRP). Aceasta boală duce la scăderea semnificativă a calității vieții pacienților și generează costuri ridicate pentru societate. Conform unei analize a SRP, doar spitalizările asociate BPOC costă câteva sute de milioane de lei, reprezentând peste 1% din bugetul Fondului Național de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

În România, cancerul pulmonar continuă să fie cea mai frecventă cauză de deces prin cancer și totodată, una dintre principalele cauze ale mortalității evitabile prin prevenție, potrivit raportului State of Health in the EU – Romania, 2023 Country Profile. Peste 11.100 de români și-au pierdut viața din cauza cancerului pulmonar, în 2021.

Astmul este o altă boală respiratorie care afectează sute de mii de români, în particular copii: estimările de specialitate indicau peste 790.000 de cazuri, în 2021. Cu un impact semnificativ asupra sănătății respiratorii pe termen lung, astmul contribuie, de asemenea, la povara economică asupra sistemului de sănătate.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 91% din populația globală trăiește în zone unde calitatea aerului depășește limitele recomandate.

Tema din acest an a Zilei Mondiale a Plămânilor, „Aer curat și plămâni sănătoși pentru toți”, scoate în evidență legătura strânsă dintre calitatea aerului și sănătatea pulmonară.

OMS: Expunerea la aer poluat scurtează viața

Aerul poluat afectează toate categoriile de vârstă, de la sugari până la vârstnici, expunerea prelungită la acesta putând scurta viața, deteriora plămânii, agrava astmul și duce la dezvoltarea bolilor respiratorii cronice.

Sănătatea plămânilor reprezintă o preocupare majoră pentru sănătatea publică pe plan global, având în vedere povara semnificativă generată de bolile respiratorii cronice, precum boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC), astmul sau cancerul pulmonar, atât asupra sănătății populației, cât și a sistemelor de sănătate, arată Societatea Română de Pneumologie.

BPOC, factor de risc pentru afecțiunile cardiace

Boala pulmonară obstructivă cronică afectează sute de milioane de oameni la nivel mondial și este, totodată, a treia cauză principală de deces, provocând peste 3 milioane de pierderi de vieți în 2019, potrivit celor mai recente date ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Această afecțiune este și un factor de risc crescut pentru alte probleme de sănătate, inclusiv boli cardiace.



Alte sute de milioane de oameni din întreaga lume suferă de astm. La nivelul anului 2019, datele OMS indicau peste 260 de milioane de cazuri de astm și 455.000 de decese atribuite acestei boli respiratorii, care este cel mai frecvent întâlnită în rândul copiilor, dar afectează deopotrivă și adulți.

În ceea ce privește cancerul pulmonar, acesta rămâne cel mai letal tip de cancer, cu aproximativ 1.8 milioane de decese (18.7% din totalul deceselor survenite în urma unei forme de cancer), pe plan mondial în 2022.

Datele specialiștilor arată că incidența cancerului pulmonar a înregistrat 2,5 milioane de noi cazuri în același an, fumatul fiind principala cauză asociată acestui tip de cancer – OMS arată că fumatul este responsabil pentru aproximativ 85% din cazuri.

În contextul Zilei Mondiale a Plămânilor 2024, marcate în 25 septembrie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” împreună cu Societatea Română de Pneumologie au organizat conferința „Sănătatea Plămânilor: Impact la nivel social”.

Evenimentul a adus în prim-plan impactul considerabil al bolilor respiratorii cronice, în particular al BPOC, al astmului și al cancerului pulmonar, asupra sănătății publice și a sistemului de sănătate din România.

În cadrul conferinței au fost abordate trei arii-cheie de acțiuni concrete în gestionarea impactului bolilor cronice respiratorii asupra sistemului de sănătate:

prevenție și diagnostic timpuriu

acces la tratament adecvat și în timp util

acces echitabil la servicii de sănătate la standarde europene

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București este implicată activ în numeroase proiecte care vizează informarea și educația populației în legătură cu afecțiunile cronice netransmisibile. În ceea ce privește bolile respiratorii, și în mod special cancerul pulmonar, trebuie să evidențiez importanța proiectului dezvoltat în prezent de către UMFCD, respectiv Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică, ce capătă un rol extrem de important pentru pacienții cu cancer. Nu putem vorbi de tratament în cancerul pulmonar fără diagnostic genetic, de aceea trebuie să nu uităm rolul fundamental pe care genetica îl va avea în evidențierea posibilelor mecanisme implicate în cancer la persoanele nefumătoare, procent care atinge aproximativ 15-20% din totalul cazurilor. Suntem într-un moment important pentru modernizarea sistemului de sănătate, iar abordarea bolilor cronice netransmisibile, așa cum sunt cele respiratorii, trebuie să reprezinte o prioritate, având în vedere impactul la nivel social. În acest sens, consider că trebuie să se realizeze un parteneriat între mediul academic, reprezentanții autorităților și ai societății civile deopotrivă. Sănătatea trebuie să reprezinte o prioritate la nivel de societate”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila” din București.

„Noi, pneumologii, vedem zilnic povara pe care aceste patologii o au asupra societății și sistemului de sănătate, fie că vorbim de cei aproape 1 milion de pacienți cu astm, din care 10% cu forme severe, de cei aproape 1.5 milioane de pacienți cu BPOC sau de cele peste 13.000 de cazuri de cancer pulmonar. Pentru a lupta eficient împotriva poverii acestor boli respiratorii care afectează atât de mulți români, trebuie să asigurăm un diagnostic precoce al bolii, acces la tratamentul potrivit la momentul potrivit și îngrijire medicală conform recomandărilor ghidurilor internaționale, care să alinieze standardele din România la cele europene. Trebuie să tratăm afecțiunile respiratorii cronice, precum boala pulmonară obstructiv cronică (BPOC), ca priorități sociale și de sănătate publică.”, a declarat prof. univ. dr. Florin Mihălțan, președinte ales al Societății Române de Pneumologie.