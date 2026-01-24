Manifestații în țară de Ziua Principatelor. Nicușor Dan, la Focșani și Iași, Ilie Bolojan în București. Unde și-a chemat Călin Georgescu susținătorii

Elevi, profesori, autoritati, militari si localnici din Targoviste participa la 'Marsul Tricolorului', un steag lung de 100 de metri fiind purtat pe strazile din centrul orasului si arborat, la final, pe Turnul Chindiei. Initiativa apartine Scolii Gimnaziale 'Vasile Carlova' din Targoviste si este o manifestare care are loc in fiecare an pentru a celebra Ziua Principatelor. Sursă foto: Agerpres

La 24 ianuarie, în fiecare an, este sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române. În 2026, se împlinesc 167 de ani de la alegerea în unanimitate la 24 ianuarie 1859 a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Țării Românești, după ce fusese ales domn al Moldovei la 5 ianuarie 1859, ceea ce a reprezentat în fapt unirea celor două principate românești și, totodată, un prim pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român, deziderat atins la 1 decembrie 1918, notează Agerpres.

Președintele Nicușor Dan se va afla sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focșani și Iași, în timp ce premierul Ilie Bolojan va participa la ceremonia organizată la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din București.

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, în prima parte a zilei, șeful statului va vizita Colegiul Național „Unirea” din Focșani, ocazie cu care va decora instituția de învățământ la împlinirea a 160 de ani.

De la ora 11:00, președintele va lua parte la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, organizate în Piața Unirii din Focșani.

Ulterior, va merge la Iași, unde va participa la ceremonia organizată în Piața Unirii. Potrivit News.ro, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost invitată, dar nu va participa.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan va fi prezent la București, de la ora 10:00, la ceremonia militară și religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Aleea Dealul Patriarhiei, potrivit Biroului de presă al Executivului.

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu i-a chemat pe sustinătorii săi, sâmbătă, în parcul Carol din București, unde spune că va depune o coroană de flori la Monumentul Eroului Necunoscut. „Unirea se face prin unire. (…) Vă invit să cinstim, prin gest și prezență, hora frăției lăsată de înaintașii noștri”, a scris Georgescu. într-un mesaj pe Facebook.

Liderul AUR, George Simion, a declarat că reprezentanții AUR vor merge la Monumentul Eroului Necunoscut, dar și la Iași și la Focșani.