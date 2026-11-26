Există o cifră cu care mă trezesc în fiecare dimineață, ca om care conduce o organizație de presă. O am pe un dashboard infernal, care conține multe alte cifre, de la audiență la publicitate, medii, mediane și ponderi. Dar un alt număr caut cu ochii, prima oară.

Astăzi, pe 26 noiembrie 2026, cifra din dashboard-ul matinal arată că suntem la 4.100 de membri activi la HotNews Premium. Dintre ei, 54% au ales abonamentul anual, care cuprinde și acces nelimitat la The New York Times.

O firmă fără bla-bla

Am venit la HotNews în 2022 cu un gând foarte greu de redactat ca atare într-un manual de cultură al unei organizații: am vrut să construim o companie no bullshit, care să ajute jurnaliștii să rămână liberi. Cred că lui HotNews i se potrivește în mod natural o firmă media fără fasoane și fără bla-bla. Dar cred cu tărie și că asta își dorește publicul. Iată povestea proiectului nostru.

Știți cine sunt „companiile” care cheltuiesc cel mai mult în publicitate? Partidele politice

Dificultatea a venit din dimensiunea relativ mică a business-ului HotNews, pe o piață media dominată de sumele imense cheltuite preferențial de partidele politice și de clientela acestora.

În România, de mulți ani de zile, nu Coca-Cola, Dedeman, OMV Petrom sau Banca Transilvania sunt principalii spenderi de publicitate, ci partidele. Jurnaliști admirabili precum Cristian Andrei au arătat în detaliu cum acronimele politice finanțate de noi, cetățenii, ca să participe la jocul democratic au ajuns să-l atace.

Cum se întâmplă lucrurile? Partidele atacă democrația când își cumpără protecție cu zeci de milioane de euro anual. Sute și sute de firme românești și multinaționale, care creează branduri și valoare, nu pot concura cu această nebunie economică. Ce se întâmplă în relația politică-media ajunge să afecteze națiunea, o putem afirma fără reținere.

Ce probleme avem

Ca să fiu însă sincer și, cum spuneam, fără bullshituri, dificultățile HotNews și ale firmei sale editoare ZYX țin și de propriile noastre slăbiciuni. Suntem încă insuficient de creativi, de atractivi pentru oameni talentați și uneori insuficient de focusați. Ne ajută, totuși, că suntem încăpățânați în a ne ține promisiunile.

În spiritul promisiunii de transparență totală, trebuie să adaug că ritmul de creștere s-a domolit în ultimele două luni, după un start care ne-a depășit cu mult așteptările și ne-a transferat energia și încrederea cu care să pregătim viitorul. Am știut (și am și declarat) de la bun început că acesta e un drum lung.

„Câți oameni sunt dispuși să plătească pentru conținut jurnalistic în România?”, știm că nu aceasta e întrebarea bună. Întrebarea corectă e asta: „Pentru ce gen de jurnalism și pentru ce tip de conținut sunt dispuși cititorii să contribuie?”. Cu această obsesie și cu multe ambiguități, învățăm ce și cum trebuie să facem, mai ales în aceste ultime 6 luni.

O cale nu simplă, dar clară

Ca participare a publicului, succesul ne face absolut recunoscători. Reacția este extraordinară. Aproape 500 de oameni, de pildă, au venit alături de HotNews Premium pentru a oferi un abonament gratuit unui profesor.

Rezultatele depășesc estimările noastre. Evaluasem un număr 3.200 de membri activi la 31 decembrie 2026. Cifra asta era rezultatul a zeci de scenarii răsucite în ultimul an împreună cu consultanții noștri. Vom termina cu peste 4.000.

Avem convingerea drumului lung până când presa independentă se va putea susține din participarea publicului, prin abonamente. Pentru noi calea este clară. Nu simplă, ci clară.

Spun asta nu doar în calitate de fost jurnalist, ci în calitatea de CEO al companiei ZYX și acționar, alături de Dragoș Vîlcu. La acționari s-a adăugat în 2026 și fondul olandez Pluralis, manageriat de MDIF, o organizație cu sediul la New York, care de 31 de ani încurajează presa independentă.

Au venit alături de noi pentru că realizează impactul și importanța HotNews pe o țară de frontieră a unei lupte între democrație și autocrație, luptă care va dura probabil decenii de acum înainte.

HotNews și-a triplat jurnaliștii tineri din redacție

HotNews a crescut mult în perioada recentă. De la 1,5 milioane de euro în 2022, cifra de afaceri a ajuns la aproximativ 3,5 milioane de euro (estimarea pentru anul 2026).

În acest moment, realizăm venituri de aproximativ 200.000 de euro pe an din programul HotNews Premium. Preconizăm că în anul 2027 aceste venituri vor reprezenta 7% din totalul veniturilor HotNews.

Iar profitul scade în 2026 față de anii precedenți, tocmai pentru că facem investiții importante în modernizare. Dar una dintre mândrii nu poate fi atât de ușor prinsă într-o cifră: numărul tinerilor jurnaliști din redacție, de pildă, este triplu față de acum câțiva ani.

Există însă și multe constante la HotNews. În primul rând, se muncește mult în redacție, cu onestitate și cu credință, în interesul public.

Continuăm să investim în jurnalism, încercăm să încurajăm inovația și să ridicăm permanent standardele de performanță. Bugetul alocat părții editoriale a crescut de circa 3 ori în ultimii 4 ani. Continuăm, de asemenea, să consolidăm business-ul pe care se susțin HotNews și grupul din care face parte, oferind produse noi și servicii de calitate superioară partenerilor noștri de publicitate.

„Inclusiv acele aspecte pe care unii oameni nu doresc să le audă”

Dar constanta cea mai sigură și mai durabilă e cea legată de valori. Asum tot riscul de a fi considerat arogant, dar asta e ceea ce ne distinge în segmentul publisherilor de news din România: independența jurnalistică, cam cum o definește A.G. Sulzberger, publisherul New York Times, într-un recent mesaj: „Angajamentul de a urma faptele, indiferent unde duc ele. Independența presupune o insistență fermă de a prezenta întreaga poveste, inclusiv acele aspecte pe care unii oameni nu doresc să le audă”. Sau pe care noi, care lucrăm în media, suntem uneori reticenți să le dezbatem, aș adăuga.

Pentru cine e curios față de rolul presei într-o societate democratică și e dornic să vadă cum arată esența unei experiențe de 175 de ani, recomand acest text al lui A.G. Sulzberger.

În plus, veți înțelege ce ne inspiră pe noi la HotNews. E încă un motiv să fim mândri de acordul pe care îl avem cu cel mai mare publisher de news din lume, grație căruia peste 2.000 din cei 4.100 de cititori abonați la HotNews Premium au acces complet (prin abonament anual) la cele două publicații: HotNews și The New York Times.

1 Decembrie

Acestea sunt cifrele și gândurile noastre, exprimate fără niciun bullshit. N-am dorit să amestec acest mesaj către public cu perioada Sărbătorilor.

Am preferat să îl scriu înainte de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Este mesajul adresat dumneavoastră, publicului din România și partenerilor noștri, dar este un raport și către națiunea pe care HotNews o servește. Vă mulțumim pentru tot.