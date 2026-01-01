400 de intervenţii ale pompierilor din București și Ilfov în 24 de ore, peste media acestei perioade. S-au produs 38 de incendii, unele în balcoane de blocuri

Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, în ultimele 24 de ore, 400 de intervenţii, mai mult decât media acestei perioade. S-au produs 38 de incendii, unele dintre ele imediart după intrarea în noul an, în balcoanele unor blocuri, posibil de la artificii, scrie News.ro. Într-un incendiu produs pe strada Buzoieni, şase persoane au fost asistate medical în urma expunerii la fum, iar 2 dintre acestea au fost transportate la spital cu arsuri.

„În ultimele 24 de ore, ISU B-IF a gestionat 400 de intervenţii, peste media acestei perioade (aproximativ 350). Am acţionat pentru stingerea a 38 de incendii şi pentru acordarea primului ajutor calificat în 318 cazuri, celelalte misiuni fiind realizate în sprijinul comunităţii (deblocari, dalvari animale, etc)”, a transmis, joi dimineaţă, ISU Bucureşti-Ilfov.

Sursa citată a precizat că echipajele de stingere şi cele de prim ajutor SMURD au fost în misiune, pe durata nopţii, la evenimentele cu public numeros organizate în Capitală, unde nu au fost înregistrate evenimente deosebite.

„La scurt timp după trecerea în anul 2026 au fost anunţate mai multe incendii produse în balcoanele unor locuinţe în străzile Murguţa, Învingătorilor şi Nucului din sectoarele 3 şi 6. Un incendiu în urma căruia au fost rănite mai multe persoane s-a produs la un apartament din strada Bozieni, unde 6 persoane au fost asistate medical în urmă expunerii la fum, iar 2 dintre acestea au fost transportate la spital cu arsuri”, au anunţat pompierii.

De asemenea, aceştia au acţionat pentru stingerea unui incendiu produs la faţada unui bloc din Şoseaua Olteniţei şi pentru stingerea unui incendiu produs la un garaj în strada Piatra Neamţ.

În contextul scăderii temperaturilor, în vederea prevenirii incendiilor la locuinţe, pompierii reamintesc principalele reguli şi măsuri care trenuie respectate în sezonul rece: