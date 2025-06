49 de oameni au murit din cauza zăpezii topite într-o țară din Africa

Cel puțin 49 de persoane au murit în urma inundațiilor puternice din provincia Eastern Cape din Africa de Sud, după ce un curent de aer extrem de rece a adus ploi torențiale și zăpadă abundentă în unele părți ale țării, au anunțat oficialii, transmite Al Jazeera.

Premierul din Eastern Cape, Oscar Mabuyane, a declarat miercuri că este de așteptat ca bilanțul morților, întocmit de către poliţia locală, să crească, întrucât autoritățile continuă să caute persoanele dispărute.

„În timp ce vorbim aici, alte cadavre sunt descoperite”, a declarat Mabuyane reporterilor, într-o conferință de presă.

Mthatha is trending in South Africa because the city located in the Eastern Cape Province, has been hit by heavy floods.



The flooding which led to the destruction and submersion of multiple properties, left several residents stranded in rooftops and trees above rivers.

