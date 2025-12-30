5 aplicații de telefon care te ajută să-ți atingi obiectivele în noul an / Plus alte sfaturi utile, în ediția din 31 decembrie a newsletter-ului Good Tech

Unii își propun pentru Anul Nou să facă mai multă mișcare. FOTO: Robert Daly / Caia Image / Profimedia

La fiecare final de an ne promitem cam aceleași lucruri: mai multă mișcare, să stăm mai puțin pe telefon, mai multă mâncare sănătoasă, să citim măcar 30 de pagini dintr-o carte pe zi. Dar cum ne atingem aceste obiective? În ediția de mâine a newsletter-ului de tehnologie al HotNews, Good Tech, vei putea găsi cinci aplicații care te vor ajuta să realizezi ce ți-ai propus.

Psihologii descriu voința ca pe o resursă finită: o utilizăm pe tot parcursul zilei pentru diverse decizii sau auto-control și, la un moment dat, pur și simplu se epuizează. Când ajungem acasă după o zi lungă, impulsul de a merge la sală sau de a medita poate fi pur și simplu mai slab decât dorința de a ne relaxa, chiar dacă intenția de dimineață era puternică.

Studiile arată că voința singură nu e suficientă pentru schimbări durabile: fără un plan concret și fără repetarea comportamentului într-un context stabil, rezoluțiile se pierd rapid.

Aplicațiile de monitorizare a obiceiurilor te pot ajuta pentru a-ți crea cel mai bun context și a fi consecvent în schimbarea stilului de viață. În ediția de miercuri, 31 decembrie, a newsletter-ului Good Tech, poți găsi cinci exemple de astfel de aplicații.