5 lucruri esențiale pe care trebuie să le știi despre Pilonul 2 de pensii

Nu mai e un secret faptul că presiunea pe sistemul public de pensii crește de la an la an și tot mai mulți români poate se întreabă dacă vor mai avea suficient sprijin financiar la bătrânețe. Deși pensia de stat rămâne principalul pilon de sustenabilitate, realitatea demografică caracterizată de un număr tot mai mare de pensionari și tot mai puțini angajați pune o presiune considerabilă pe sistemul public de pensii.

În acest context, Pilonul 2 de pensii devine una dintre cele mai importante resurse pe termen lung. Sistemul a fost introdus în 2008 tocmai pentru a completa veniturile viitorilor pensionari și pentru a muta o parte din contribuțiile lor într-un cont personal, administrat profesionist, pe termen lung.

Mai jos afli 5 lucruri esențiale de la specialiștii NN Pensii SAFPAP (“NN Pensii”) pe care orice angajat din România ar trebui să le știe despre pensia privată obligatorie și despre modul în care acesta contribuie direct la siguranța financiară de la vârsta pensionării.

1. Nu plătești nimic în plus

Pilonul 2 nu este o cheltuială suplimentară, ci o redirecționare inteligentă a unei părți din contribuția ta socială. Din contribuția CAS, pe care oricum o plătești lunar, o parte merge automat către fondul tău privat de pensie obligatorie.

În prezent, contribuția este de 4,75% din venitul lunar brut sau venitul asimilat acestuia și este virată în contul tău de pensie administrat privat. Cu alte cuvinte, nu scoți niciun ban suplimentar din buzunar: doar o parte din contribuția obligatorie este virată în contul tău individual de la fondul de pensii ales.

2. Banii tăi se acumulează într-un cont individual, doar al tău

Spre deosebire de pensia publică, unde contribuțiile tale se duc către plata actualilor pensionari, pilonul 2 funcționează pe baza unui cont personal.

Asta înseamnă că:

se acumulează un activ net propriu, în numele tău;

banii se investesc cu scopul de a crește în timp;

poți verifica oricând online suma acumulată;

ai transparență completă asupra evoluției contului.

Este una dintre formele de economisire pe termen lung în care vezi clar rezultatul contribuției tale lunare.

3. Este obligatoriu la primul loc de muncă (dacă ai sub 35 de ani)

Dacă intri pentru prima dată pe piața muncii și ai sub 35 de ani, aderarea la un fond de pensii administrat privat este obligatorie. Ai la dispoziție 4 luni să alegi fondul de pensii administrat privat dorit. Dacă nu o faci, vei fi repartizat automat către un fond de pensii în conformitate cu prevederile legale în materie.

Pentru cei cu vârste deja cuprinse între 35 și 45 de ani, aderarea rămâne opțională, însă este o oportunitate valoroasă pentru oricine își dorește un plus de siguranță financiară la vârsta pensionării.

4. Banii nu se pierd, ci se moștenesc

Unul dintre cele mai importante beneficii ale Pilonului 2 de pensii este faptul că valoarea activului personal net acumulat este a ta sau a familiei tale. În caz de deces, valoarea activului ajunge la moștenitori.

În plus, în situații de invaliditate, poți beneficia de valoarea activului personal net, oferind un sprijin financiar real într-un moment dificil. Pensia privată obligatorie poate fi privită și ca un element suplimentar de siguranță.

5. Reprezintă o sursă extra de venit la pensie

Scopul Pilonului 2 este să ofere un venit suplimentar în momentul pensionării. Cu cât ai contribuit mai mulți ani și cu cât ai avut un venit mai mare, cu atât suma acumulată va fi mai consistentă. În timp, investițiile fondurilor pot genera și ele creșteri ale valorii contului tău.

Această sumă se adaugă peste Pilonul 1 (pensia de stat), contribuind la o bătrânețe mai stabilă financiar, într-un moment în care cheltuielile medicale și nevoile personale tind să crească.

De ce este important să fii informat despre Pilonul 2

Pilonul 2 funcționează pe principiul acumulării în timp. Oricât de mici ar părea contribuțiile lunare, ele se adună an de an, iar prin investirea lor se creează o rezervă financiară importantă la momentul pensionării. Este o abordare care funcționează tocmai pentru că este graduală și predictibilă. Spre deosebire de alte forme de economisire, aici nu trebuie să faci un efort suplimentar: virarea contribuției către fondul de pensie se face automat, din procentul deja stabilit prin lege.

Practic, Pilonul 2 nu este doar o formalitate, ci una dintre cele mai stabile și transparente modalități de a-ți securiza veniturile viitoare. Este o formă modernă de protecție financiară, special gândită pentru cei care înțeleg importanța planificării pe termen lung.

Pentru informații detaliate despre situația contului tău, poți contacta administratorul fondului de pensii la care ești participant.

Articol susținut de NN