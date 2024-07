A apărut moda „stocării” de energie. Ce aveți cu prosumatorii? (opinie)

In ultimele aproximativ două săptămîni au vuit ziarele, emisiunile TV, au fost sedințe prin Ministere și analize ale diferiților experți, cu diferite grade de expertiză si toate au culminat cu declarația publică a primului ministru Ciolacu: ne trebuie stocare, de ce nu ne-am gândit la asta? (NA. nici Strategia Energetica nu s-a gindit la asta)

Sa analizăm la rece, pe vremea asta caldă, datele seci, de pe site-ul Transelectrica, numai la Sem.I/2024, perioada care a stârnit atâta agitație (oarecum pe bună dreptate) în România.

Analiza trebuie făcută cu instrumentele si metodele clasice specifice industriei – analiza producției și a consumului, ca să înțelegem cum stăm:

Fig. 1 Analiza Curbei Clasate Sem I – 2024

Oricine se uită la aceasta fotografie poate să-și dea seama ca aria de deasupra consumului este în exces (deci se exportă energie eoliana si solara), iar ceea ce este sub consum (o mare pată albă) este deficit, deci se importă. Suprafețele respective, ”la ochi” sunt puțin dezechilibrate, în sensul că importurile sunt ceva mai mari decit exporturile (cam 2000 h exportăm și 2400 h importăm, sigur, cu cantitațile orare MW, aferente).

Tot ”la ochi”, oricine poate observa ca pentru acoperirea ”petei albe”, este necesara o capacitate ”in bandă” de min. 4000 MW. Dacă am avea-o, se poate imagina usor că totul ”se translatează” de jos in sus, iar toate eolienele si solarele existente, ar fi arhisuficiente pentru România!

Cineva trebuie să se intrebe „strategic”: Ce fel de capacități ”in bandă” ne trebuie și câte, în condițiile în care se presupune că petele gri si galbene (carbunele si gazul) trebuie să dispară dacă intr-adevăr vrem decarbonizarea sectorului. Cu ce le înlocuim ?

Acestea ar fi:

Stocare CHEAP: prioritatea #1 (revin mai jos asupra acestui proiect), probabil cel puțin cca 2000 MW

(revin mai jos asupra acestui proiect), probabil cel puțin cca 2000 MW Hidro ( de terminat ce e inceput si adaugare de noi proiecte: minim 1000 MW

de terminat ce e inceput si adaugare de noi proiecte: minim 1000 MW Alti bio-combustibili avansați si tehnologiile aferente (România are resurse excedentare nefolosite în domeniu si poate acoperi foarte ușor un necesar de 3000 MWe, total ”verzi” si ”in bandă ”, la costuri minime ( oricum suntem obligați la asta si prin Reg.UE 2023/1804)

(România are resurse excedentare nefolosite în domeniu si poate acoperi foarte ușor un necesar de 3000 MWe, total ”verzi” si ”in bandă oricum suntem obligați la asta si prin Reg.UE 2023/1804) Biocombustibilii avansati, pot alimenta ciclurile combinate si ICE-urile pentru SACET-uri (1000 MW)

Toate acestea sunt tehnologii cunoscute, resursele sunt in totalitate disponibile în România, iar costurile de investiții sunt foarte competitive.

Alte surse/tehnologii ”verzi si în bandă” ar mai fi U-3/4 Cernavodă si SMR-uri (cu problemele de costuri aferente, timpi lungi de implementare cu riscurile aferente: întârzieri si depășiri de bugete)

CONCLUZIA # 1: este evident că prioritatea #1 este:

Începerea imediată a proiectului de Stocare CHEAP (datorită duratei mari de realizare 5-7 ani)



Începerea imediată a identificarii constructiei de centrale ”în bază” ca cele identificate mai sus.

CONCLUZIA # 2: este evident ca proiectele de centrale eoliene si solare mari (dispecerizabile), trebuie amânate.Motivația este foarte simplă, numai privind Fig. 1 de mai sus, si analizind curba clasată a productiilor de energie eoliană si solară în 2024-sem.I, astfel:

Fig. 2

Rezulta foarte clar, ca indiferent de cit de multe capacități eoliene si solare vom instala azi, efectul asupra SEN pe termen mediu va fi dăunător, dezechilibrant, in lipsa stocarii de mari capacități la nivel TSO si mai ales, nu va acoperi necesarul de consum intern de electricitate. Deci, instalarea în continuare de capacități intermitente trebuie amînată. (nu mai vorbesc de contractele CfD care sunt nepotrivite și inutile)

Altminteri, vom continua sa exportăm energie intermitenta din ce in ce mai multă si vom importa energie (gri) din ce in ce mai multa si mai scumpă.

Sa ”citim” mai în detaliu, ce s-a intimplat si mai ales de ce au crescut preturile la energie intr-o perioadă de 5 zile, in 2024 (pentru a fi usor de inteles) cu discrepanțe mari la preturile PZU ( de la ”0 la +2000 Lei/MW):

Ce ”citim” in cele de mai sus ?

Deficit de putere permanent, ceea ce ”ne lasă la mila pieței” (care evident, ”ne urmărește consumul” si ”ne arde” la virf de consum și ”ne mai lasă” la golul de consum”. Se observa foarte clar cvasi-similitudinea profilului de consum cu prețurile PZU). Se confirmă necesitatea capacităților ”in baza” Se observă lipsa oricărei influențe reale a PV-urilor, atit cantitativ cit si temporal. De aici, se ridica întrebarea: ce aveți cu prosumatorii ? (problema separată de argumentat. Aceștia activează in DSO, iar TSO-Transelectrica, oricum ”nu-i vede” ci doar ”ii simte”, adică, scade ”consumul”/demand-ul) In cele de mai jos, apare o tendință, observ ca ”neobservată” de nimeni, și anume ”schimbarea curbei de consum/comportamentului (vezi numai o perioada din 2024 si aceeasi perioada in 2022)

Iarăși nu trebuie să fim mari experți in energetică să observăm a schimbare fundamentală in profilul de consum al României, în numai 2 ani !. In aceasta vară, datorită temperaturilor ridicate / extreme, au apărut acele ”moțuri” de consum, care au determinat pe unii, să-i certe pe alții că ”n-avem stocare” deși, nu sunt convins ca se și înțelege despre ce e vorba.

În continuare însă, în lumea energeticii, există prostul obicei de a evalua reziliența sistemului și ”pe partea cealaltă”, adică, ce s-ar putea întîmpla ca aceleași fenomene extreme, să se intâmple pe durata a cca două luni, la iarna viitoare, în care să avem cca. -15 grade noaptea si -5 ziua Nu numai ca n-aș vrea să simulez asta, dar nici măcar să mă gindesc la asta ! Voi lăsa alți specialiști in energetica să ne spuna cum va fi – în special prețurile din ”piața integrată a energiei” – la care multi, mult prea multi, se referă nonșalant, ”că putem avea importuri”, să mărim interconexiunile ”în piață”. Cam ca la NATO, daca suntem integrați, nu mai facem armată, așa si în energie, dacă suntem integrați, nu mai construim capacități ci interconexiuni. Fundamental greșit!)

Noi, ca mai vechi practicieni din energetică, intotdeuna ne-am ghidat si am confirmat mereu fără dubiu, valabilitatea legilor lui Murphy, care intotdeuna au fost Legea III- a, invățată de noi, dupa cele II ale Termodinamicii. Sigur, s-ar putea sa nu avem -15 C, dar dacă am avea se pot produce si răscoale,revolutii, demisii, mișcări sociale etc. din aceste cauze, dacă nu suntem prevăzători si planificatori (buni !)…intr-un cuvint, adică un instrument bun, ideal, pentru destabilizarea unui stat, intr-un război hybrid ! (acoperirea necesităților proprii, cu resursele proprii trebuie sa fie obiectivul politic primordial al statului...exact ce cere dl. Ciolacu si ANRE ca fiecare casă (prosumator) să-și instaleze propriile baterii, pentru consumul propriu, nu-i așa !?…de ce nu aplică același concept și la nivel macro ?!) – Continua lectura articolului pe Contributors.ro