A doua economie a lumii și-a încetinit creșterea în trimestrul al doilea

Economia Chinei a crescut cu 5,2% în al doilea trimestru (față de trimestrul al doilea din anul precedent), exporturile solide contrabalansând încetinirea cererii interne din a doua cea mai mare economie a lumii.

Rata de creștere, care a depășit ușor estimarea medie de 5,1% a analiștilor chestionați de Reuters, dar a fost inferioară creșterii de 5,4% din primul trimestru. Beijingul are ca țintă o creștere pentru întregul an de aproximativ 5%, scrie Financial Times.

Președintele Chinei, Xi Jinping, care are nevoie de exporturi și producție robuste pentru a compensa încetinirea cererii imobiliare care a slăbit cererea internă, se confruntă cu un moment crucial în următoarele săptămâni, în contextul în care Beijingul va ajunge la un acord comercial final cu SUA.

Cea mai mare provocare din a doua jumătate a anului „constă în incertitudinea din jurul politicii comerciale a SUA, care ar putea afecta contribuția netă a Chinei la exporturi”, a declarat Arindam Chakraborty, economist de la ANZ, într-o notă înainte de publicarea cifrei PIB-ului.

„Cu toate acestea, este probabil ca factorii de decizie politică să ajusteze măsurile anticiclice pentru a viza o creștere anuală de 5% în 2025.”

Luni, China a raportat cifre comerciale puternice pentru al doilea trimestru, după ce un armistițiu în războiul comercial a permis producătorilor să livreze mai multe bunuri în străinătate.

Însă SUA încearcă să strângă lațul din jurul exporturilor Chinei prin impunerea de tarife mari la transbordări sau prin redirecționarea exporturilor chineze către America prin țări terțe, cum ar fi Vietnamul.

Modelul de creștere al Beijingului, bazat pe exporturi și producție, începe să se confrunte cu probleme interne, presa partidului comunist criticând supracapacitatea industrială pentru că generează un război vicios al prețurilor pe piața internă.

„Performanța exporturilor, mai puternică decât se aștepta, se dovedește a fi un sprijin cheie pentru creșterea economică a Chinei, chiar dacă ritmul încetinește în al doilea trimestru”, au scris analiștii JPMorgan într-o notă.