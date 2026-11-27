Economia Franței s-a contractat mai mult decât se estimase inițial în trimestrul al treilea. Țara condusă de președintele Emmanuel Macron a intrat astfel, din punct de vedere tehnic, în recesiune, potrivit datelor finale publicate vineri de Institutul Național de Statistică al Franței (INSEE) și citate de Reuters.

A doua cea mai mare economie din zona euro și Uniunea Europeană raportată la PIB, după cea a Germaniei, s-a contractat cu 0,2% în trimestrul al treilea al anului, comparativ cu trimestrul precedent, a anunțat INSEE, revizuind în scădere estimarea inițială, care indica o contracție de 0,1%.

INSEE a revizuit de asemenea ușor în scădere datele pentru trimestrul al doilea, la -0,02%, față de 0,0% cât se estimase anterior, deși în cifrele principale scăderea a fost rotunjită la zero.

Aceasta înseamnă că PIB-ul Franței a înregistrat scăderi în fiecare trimestru de la sfârșitul anului trecut, ceea ce plasează țara, din punct de vedere tehnic, în recesiune. Economiștii definesc în general recesiunea drept două trimestre consecutive de contracție economică.

Rezultatul din trimestrul al treilea, mai slab decât se anticipase, complică eforturile guvernului de a reduce deficitul bugetar uriaș și face practic imposibilă atingerea țintei de creștere economică de 0,5% stabilită pentru 2026.

Franța, în recesiune înaintea alegerilor prezidențiale cruciale de anul viitor

Guvernul minoritar condus de Sébastien Lecornu întâmpină dificultăți în adoptarea bugetului pentru 2027, care urmărește reducerea deficitului bugetar de la 5,4% din PIB în acest an la 5,0% anul viitor. Proiectul trebuie să treacă de un Parlament profund divizat, cu doar cinci luni înaintea alegerilor prezidențiale la care Marine Le Pen, candidata extremei drepte, pornește drept mare favorită.

„Trebuie să adoptăm un buget cât mai curând posibil, cu o țintă de deficit de 5%, care nu este negociabilă. Este imperativ să restabilim predictibilitatea pentru actorii economici”, a declarat ministrul francez al finanțelor Roland Lescure, ca reacție la raportul INSEE.

Analiza detaliată realizată de INSEE asupra datelor privind PIB-ul din trimestrul al treilea arată că evoluția economică slabă a fost determinată parțial de stagnarea cererii interne. Chiar dacă aceasta a înregistrat o creștere anemică de 0,3%, ea a fost anulată de scăderea cu 0,8% a investițiilor companiilor.

Refacerea stocurilor companiilor a contribuit cu 0,3 puncte procentuale la PIB, după ce în trimestrul precedent reducerea stocurilor diminuase PIB-ul Franței cu 0,7 puncte procentuale.

Comerțul exterior a avut o contribuție negativă semnificativă, reducând producția economică cu 0,6 puncte procentuale, în condițiile în care exporturile au scăzut cu 1,6%, în timp ce importurile au crescut cu 0,1%.

Banca Franței a declarat la începutul lunii noiembrie că economia ar urma să înregistreze o creștere „moderată” în trimestrul al patrulea.