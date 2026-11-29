Mii de albanezi au ieșit în stradă, la Tirana, duminică, în a doua zi consecutivă de proteste antiguvernamentale conduse de studenți, potrivit Reuters.

Demonstranții au aruncat cu pietre și petarde, cerând demisia premierului albanez Edi Rama. Poliția a răspuns cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc.

Protest la Tirana, duminică, 29 noiembrie 2026. Credit: Hameraldi Agolli / AP / Profimedia



Mișcarea de protest, care a izbucnit la jumătatea lunii octombrie și s-a extins și în alte orașe din țară, acuză guvernul de corupție și reclamă lipsa locurilor de muncă și standardele slabe din sistemul de educație.

Protest la Tirana, duminică, 29 noiembrie 2026. Credit: Hameraldi Agolli / AP / Profimedia

Guvernul lui Rama neagă acuzațiile de corupție și a cerut dialog pe tema revendicărilor din stradă. Executivul a răspuns și prin măsuri de ieftinire a combustibilului și de alocare a unor fonduri suplimentare pentru familiie sărace.

Protest la Tirana, duminică, 29 noiembrie 2026. Credit: Hameraldi Agolli / AP / Profimedia



La protestul de sâmbătă au avut loc, de asemenea, violențe. Unii protestatari, purtând măști, au aruncat cu pietre într-o clădire guvernamentală și au încercat să ajungă la biroul premierului Rama, dar au fost împiedicați de poliție.

La manifestația de duminică au fost rănite alte 12 persoane, după cele peste 60 de sâmbătă, multe dintre ele fiind lovite de gloanțe de cauciuc.

Noile proteste vin după lunile de manifestații din vară, care au fost în mare parte pașnice și au vizat proiectul de lux de pe litoral susținut de ginerele președintelui american Donald Trump.

Rama, care guvernează din 2013 și a câștigat în 2025 un al patrulea mandat, a susținut că proiectul este legal și că habitatele naturale ar urma să fie protejate.