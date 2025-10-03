A doua zi de „shutdown” în SUA: Trump se gândește la o sumă de „1.000-2.000 dolari” pentru americani, în timp ce amenință cu „tăieri definitive” și concedieri

Președintele american Donald Trump a afirmat joi că angajații federali riscă să fie concediați, iar unele proiecte să fie eliminate complet în cazul în care blocajul generat de „paralizia bugetară” va continua, chiar dacă a sugerat că americanii ar putea primi cecuri de rambursare din noile venituri tarifare, scrie Reuters.

„Ar putea avea loc concedieri, iar vina le aparține”, a spus Trump despre democrații din Congresul SUA, când a fost întrebat, într-un interviu acordat rețelei de televiziune OAN, despre o notă recentă a Oficiului de Management și Buget care a ridicat perspectiva concedierilor.

„Am putea reduce proiectele pe care ei (democrații, n.r.) le doreau, proiectele preferate, și acestea ar fi tăiate definitiv”, a spus el, adăugând: „Am dreptul să reduc lucruri care nu ar fi trebuit aprobate niciodată și probabil că voi face asta”.

Guvernul federal s-a „închis” parțial miercuri, în cadrul unui nou „shutdown”, după ce Congresul american nu a reușit să ajungă la un acord de finanțare, doar serviciile esențiale continuând să funcționeze.

Trump a mai spus că veniturile din noile taxe vamale abia încep să se materializeze și că ar putea ajunge în cele din urmă la 1 trilion de dolari pe an. Liderul de la Casa Albă a precizat că o parte din fonduri ar ajuta la achitarea datoriei guvernului, care, potrivit lui, ar putea ajunge la 38 de trilioane de dolari.

Estimarea lui Trump o depășește cu mult pe cea a secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, care luna trecută a declarat că veniturile din taxele vamale provenite din tarifele impuse de Trump ar putea depăși 500 de miliarde de dolari pe an.

Datele Trezoreriei SUA arată că guvernul de la Washington are o datorie federală de 37,64 trilioane de dolari.

Președintele republican a mai declarat joi că administrația sa ia în considerare utilizarea veniturilor din tarife pentru a emite cecuri de rambursare pentru americani.

„S-ar putea să facem și o distribuire către populație, aproape ca un dividend pentru poporul american”, a spus Trump, pentru OAN. „Ne gândim la o sumă între 1.000 și 2.000 de dolari. Ar fi minunat”, a adăugat el.

Trump și-a intensificat amenințările

Proiecte de infrastructură înghețate în statele democrate, concedieri iminente ale funcționarilor și desființarea unor agenții federale americane – președintele republican Donald Trump a încercat cu astfel de amenințări să crească presiunea asupra opoziției democrate, în a doua zi a unei „paralizii bugetare” aparent fără soluție rapidă, a comentat anterior AFP.

Într-un mesaj postat dimineață pe platforma sa de socializare Truth Social, Trump a anunțat că se va întâlni mai târziu în cursul zilei cu directorul său pentru buget de la Casa Albă, Russ Vought, „pentru a vedea care sunt agențiile democrate, multe dintre ele o înșelătorie politică, pentru care el recomandă desființarea și dacă aceste închideri trebuie să fie temporare sau permanente”.

„Nu-mi vine să cred că democrații extremiști de stânga mi-au oferit această ocazie fără precedent”, a adăugat el, referindu-se la blocajul bugetar din Congres, care a aruncat marți Statele Unite într-un „shutdown” ce a oprit activitatea unei părți din instituțiile federale.

Sute de mii de funcționari, cu atribuții considerate „neesențiale”, au fost forțați să intre în șomaj tehnic și sunt așteptate perturbări în furnizarea serviciilor publice, potrivit Agerpres.

De pildă, Asociația controlorilor de trafic aerian (NATCA) a afirmat, într-un comunicat, că se teme pentru siguranța spațiului aerian, în timp ce peste 2.300 de membri ai acesteia sunt în șomaj tehnic.

Astfel de situații de „shutdown” au mai existat în SUA, dar nu s-au mai întâmplat în ultimii șapte ani, iar republicanii și democrații își lansează reciproc acuzații.

Democrații „au luat poporul american ostatic, într-un mod în care ei cred că îi avantajează politic”, a acuzat astfel liderul majorității republicane din Senat, John Thune. De partea sa, liderul democrat din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, i-a reproșat lui Trump că manifestă „un comportament iresponsabil și neserios”.

De altfel, liderul de la Casa Albă nu își ascunde intenția de a-i face pe democrați să plătească pentru această situație. „Multe lucruri bune pot rezulta din shutdown-uri, putem scăpa de multe lucruri pe care nu le vrem, iar acestea ar fi lucruri ale democraților”, a afirmat Trump marți.

Miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a vorbit despre concedieri „iminente” de funcționari dacă blocajul bugetar persistă.

Administrația republicană a lui Trump a anunțat între timp anularea a 26 de miliarde de dolari din fondurile federale promise statelor conduse de politicieni democrați. De exemplu, în statul New York, un bastion al democraților, au fost înghețate fonduri de 18 miliarde de dolari alocate pentru două proiecte de modernizare a transportului public.

Majoritatea prezidențială speră că un număr suficient de senatori democrați vor ceda în cele din urmă și vor vota proiectul legii bugetare propus de republicani. Deși republicanii au majoritate în ambele camere ale Congresului, în virtutea regulilor Senatului este nevoie și de voturile a cel puțin opt congresmeni democrați în vederea atingerii pragului necesar de 60 de voturi pentru aprobarea bugetului.

Totuși, reprezentanții opoziției democrate nu dau semne că ar ceda, după ce la ultimele voturi numai trei dintre ei s-au alăturat majorității republicane.

În negocierile aflate în desfășurare, republicanii propun o simplă prelungire a bugetului actual până la sfârșitul lunii noiembrie, în timp ce democrații cer prelungirea programelor publice de asigurări de sănătate pentru persoanele nevoiașe, denunțând reducerile drastice ale cheltuielilor pentru sănătate impuse de administrația Trump.

În cazul unui acord, situația nu va putea fi soluționată mai devreme de vineri, întrucât joi Congresul nu se va reuni.